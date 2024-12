Слег укрыл леса и города, в кормушках щедро насыпаны пшено, семечки и арахис. На дворе конец декабря, а значит пора подумать о том, что купить на зимней распродаже Steam. В других магазинах тоже проходят распродажи и даже раздачи игр, не стоит об этом забывать, но этот блог будет посвящен именно скидкам в Steam.

Вначале мы посмотрим на выгодные и интересные скидки на игры, а затем на целые категории и жанры игр.

Общее представление о распродаже

Firewatch

Эта распродажа радует скидками на старые экшены и шутеры, а также кооперативные игры. Крупнейшие скидки отмеченные Valve в этот раз ничем не примечательны. Firewatch за 43 рубля и Divinity: Original Sin - Enhanced Edition за 69 рублей возможно и были бы интересными предложениями лет пять назад. Keep Talking and Nobody Explodes неплохая инди игра за 55 рублей, но рекомендовать её каждому нельзя. Выделяется разве что Warhammer: Vermintide 2, поскольку это неплохая кооперативная игра. Но за 149 рублей можно купить что-нибудь поинтереснее. Оба Killing Floor стоят дешевле, а эмоций подарят больше.

Divinity: Original Sin 2 за 239 рублей -70%



Пока весь мир обсуждает Baldur’s Gate 3, я хотел бы напомнить, что Larian Studios в 2017 году выпустили превосходную ролевую игру Divinity: Original Sin 2. Игру безумно смешную, увлекательную, невероятно красивую и захватывающую. Игроки с легкостью проводят в ней больше 100 часов. А все потому, что это настоящее РПГ с мультиклассами и интересными диалогами. В то время как большая часть РПГ сражает игроков графоманией и банальными противниками, Larian Studios создают историю в которой курицы разговаривают, а один из персонажей это белка на скелете. Если вы никогда не играли в жанр РПГ, вам стоит познакомиться с ним именно в Divinity: Original Sin 2. На мой взгляд, это лучшая скидка распродажи.

Tormented Souls - 35 рублей -95%



Если вы любите классические Resident Evil, то Tormented Souls понравится вам обязательно. Все те же механики и подход к геймдизайну создали идеального наследника культового японского хоррора. Несмотря на то, что Tormented Souls это игра инди-студии, она получилась очень красивой и прекрасно проработанной. Многие локации хочется рассматривать снова и снова. Некоторые моменты игры отдают постановкой ААА-игр. Но в основе своей это хардкорный выживач с головоломками.

The Talos Principle 2 - 550 рублей -50%



Вдохновленная античностью головоломка The Talos Principle когда-то шокировала геймеров своей интеллектуальностью и глубиной. Ее сравнивали с Portal, писали восхищенные отзывы и с нетерпением ждали продолжения. Осенью 2023 года оно вышло. Летом 2023 года появилось дополнение Road to Elysium, продолжающее историю игры. Оба релиза были тепло приняты игроками и ещё раз напомнили нам о теоретически возможном невеселом будущем, в котором человечество вымрет и лишь роботы будут задаваться философскими вопросами. У Croteam снова получилось сделать пустыню интересной, а головоломки сложными. И DLC в данном случае ощущается как полноценная часть игры, за которую не жалко отдать денег. Всех кто ждал продолжения - поздравляю. Все, кто ждем большую скидку - я надеюсь, она скоро будет.

Terminator: Resistance 349 рублей -75%



Когда-то давно молодая польская студия Teyon поразила мир игрой Rambo: The Video Game. Это был первоклассный рельсовый шутер, но игровая пресса игру невзлюбила. Как только не смеялись над ней игровые издания. Однако, Teyon на тот момент уже крепко стояли на ногах выпуская казуалки, да и их серия шутеров Heavy Fire имела много поклонников во всем мире. Поэтому студия продолжила работать в направлении кинофраншиз. Вначале выпустив крутое DLC Baker Team для Rambo: The Video Game, а затем после долгих лет молчания презентовав Terminator: Resistance.

На тот момент игроки безумно хотели линейных историй, они устали от открытых миров и унылых главных героев многих ААА-игр. И Terminator: Resistance стала настоящим хитом - сюжетно ориентированная АА-игра по любимой многими франшизе так понравилась геймерам, что Teyon из аутсайдеров индустрии мгновенно превратились в суперзвезд. Никто уже не вспоминал провал Rambo: The Video Game, все ждали новых сюжетных игр. И Teyon не подвели - их следующая игра RoboCop: Rogue City тоже очень понравилась игрокам.

Секрет успеха игр Teyon прост - это классические сюжетно-ориентированные игры про любимых киногероев. Разработчики делают игры прежде всего для игроков, а не игровых обзорщиков. И поэтому мы вероятно увидим ещё не одну игру по любимым фильмам.

S.W.I.N.E. HD Remaster 25 рублей -90%



Стратегии бывают разные. В одних масштабные сражения и достоверность техники захватывают дух. В других все происходящее похоже на игру в песочнице с красочными машинками. S.W.I.N.E. из последних. Но это не делает её хуже. Наоборот, за счет малого масштаба сражений и мультяшного вида юнитов игра увлекает игроков еще больше. В S.W.I.N.E. нужно ценить каждый юнит, внимательно продумывать каждый шаг и пытаться сохранить прокачанные в боях машинки. А также следить за их состоянием. Почитайте обзоры в Steam, там хорошо и подробно описаны особенности игры.

Я же скажу, что игра из 2002 года вернулась к нам в самом лучшем виде - с рабочим мультиплеером, достижениями, 4K разрешением и халявным контентом в папке с игрой. Так и должны выглядеть ремастеры. Войны кроликов и свиней теперь увидят игроки новых поколений и игра не пропадет во тьме десятилетий, как масса других замечательных игр.

Blade Strangers 43 рубля -90%



Игры жанра файтинг любят все. Трудно найти игрока, который бы не испытывал теплых чувств к какой-то известной серии игр. Между тем, файтинги весьма разнообразны и помимо широко известных Mortal Kombat и Street Fighter, существуют инди-файтинги. Некоторые из них имеют необычные механики. Некоторые - нестандартную боевую систему. Но есть жанр файтинга, который можно назвать кроссовер. В таких файтингах ключевую роль играют персонажи, пришедшие из других игр, серий и произведений.

Blade Strangers как раз такой файтинг. В нем есть неплохая сюжетная кампания, напоминающая историю в жанре пост-киберпанк. Некая сила под названием Лина пожирает сеть межпространственных серверов. Сервера призывают бойцов из разных измерений и проводят с ними турнир, чтобы найти сильнейшего и способного победить Лину. Бойцами же выступают герои культовых японских и инди-игр. В этом файтинге очень много милых персонажей и всем кто любит аниме, его не стоит пропускать. Если же вас не впечатлил это файтинг, посмотрите на Phantom Breaker: Omnia за 177 рублей. Там вообще Курису Макисе вертушки крутит.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution 181 рублей -75%



Существует большое число различных коллекционных карточных игр. У некоторых из них очень долгая история. Первоначально Yu-Gi-Oh! была мангой о школьнике Юги Муто, который смог решить древнюю головоломку и пробудил душу потерявшего память фараона. На основе манги Konami в 1999 году создали карточную игру, а после вышло несколько компьютерных игр. Сегодня многие из них добрались до ПК. И одна из самых интересных - Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution.

По сути это игра-музей этой уникальной игры. В нем можно посмотреть на историю развития игры со всеми ее необычными особенностями - колодами карт из нескольких тысяч карточек ( В обычных ККИ колода редко превышает 50 штук), огромным бан-листом карточек, необычными механиками и режимами, а также погрузиться в историю, вспоминая самые яркие моменты из разных аниме этой франшизы. Одна из лучших ККИ, что есть на ПК.

Tanto Cuore 64 рубля -75%



Еще одна коллекционная карточная игра из Японии, весьма популярная именно в своем физическом воплощении. Посвящена наёму горничных в особняк и будет понятна тем, кто уже имел дело с дек-билдерами. Цель игры проста - набрать как можно больше очков, нанимая горничных. Игра интересна прежде всего огромным числом изображений горничных на карточках. Их очень много, они все разные, но при этом они не похожи на творчество нейросетей, наоборот, это рисунки более чем двадцати японских художников. Издание игры в Steam удалось - достижения выглядят красиво, DLC стоят мало, японский язык на месте. Достойнейший релиз.

Bustafellows - 65 рублей (только для девушек) -95%



Обычно симуляторы свиданий выпускают для геймеров мужского пола. Но существует поджанр отоме, рассчитанный на девушек. Простите меня за то, что я утрирую, но по сути это интерактивный любовный роман, по типу тех, что продаются в магазинах в формате маленьких книг в мягком переплете. Пацанам тут делать нечего, это истории для прекрасной половины человечества.

На этой распродаже хорошую скидку получила отоме игра Bustafellows. Я читал блоги многих геймеров и они эту новеллу очень хвалили. В основном, за образ главной героини - журналистки по имени Теута. Она хорошо прописана и не глупа. У нее есть сверхспособность - прыжки в прошлое. С помощью них, она пытается спасти одного человека. А вокруг нее при этом ходят весьма опасные люди - бандиты, киллеры и хакеры.

Я бы сравнил эту новеллу с аниме Link Click, но она не такая мрачная. Русификатор существует, но как я понял, он не до конца переведен. Поэтому я советую игру прежде всего тем, кто знает английский.

Скидки на старые шутеры и экшены

Witchaven

Эта распродажа хороша для покупки старых FPS и различных экшен-игр. Безумные сражения с мифическими существами и ведьмами в вулканической яме острова Чар вышли в 1995 году. Многие геймеры запомнили Witchaven как сложную и атмосферную. На следующий год могущественная ведьма мстила главному герою за зачистку острова. Игра стала заметно красивее и сложнее. Купить обе игры можно за 60 рублей.

Turok 2: Seeds of Evil

Хорошие скидки получили ремастеры от Nightdive Studio. Впервые на распродаже Turok за 83 рубля и Turok 2: Seeds of Evil за 104 рубля. Набор из Blood Fresh Supply и оригинальной версии Blood II стоит 71,20 рубля. Безумный сон Чувака, представляющий собой пародии на известные игры и фильмы Postal Brain Damaged можно купить за 284 рубля. Осторожно, игра только для взрослых.

Deadlink

Игра, благодаря которой ретро-шутеры стали трендом, DUSK, стоит 241 рубль. Комедийный гангстерский рельсовый шутер Blue Estate The Game стоит 72 рубля. Наконец, киберпанк-экшен Deadlink стоит 572 рубля при скидке 35%. Более современный киберпанк-экшен Mullet Mad Jack дешевле - 532 рубля при скидке 25%. Если вы любите шутеры, вам будет что выбрать. Скидок на самом деле гораздо больше.

Хорошие (и не очень) скидки на японские шмапы

Caladrius Blaze

Когда-то давно успех японских игр Space Invaders, Xevious, R-Type и Gradius повлиял на развитие жанра скролл-шутера и привел к буму жанра данмаку, известного также как шмап, bullet hell и manic shooter. По-русски его ещё называют пулевой ад. Основная особенность нового жанра заключалась в том, что на игрока летело целое облако снарядов, а в конце уровня половину экрана занимал огромный босс. От них нужно было уворачиваться и вести бой с использованием различных снарядов, менять которые можно было на ходу.

I Am Sakuya: Touhou FPS Game

С тех пор многие игры жанра стали культовыми и обзавелись армией фанатов по всему миру. Взять к примеру Touhou Project - имея десятки игр в серии, гигабайты саундтреков и каверов на них, полноценные фанатские 3D-мультфильмы и даже игры, она все ещё находится в игровом андеграунде. Остальные серии часто широко известны лишь фанатам жанра. На этой распродаже есть целая куча игр из вселенной Touhou Project. И лишь часть из них является шмапами. К примеру, Touhou Artificial Dream in Arcadia за 30 рублей это пиксельный данжен кроулер. I Am Sakuya: Touhou FPS Game за 128 рублей это шутер в духе оригинального Doom. Touhou: Scarlet Curiosity - 3D платформер с механиками пулевого ада. Он стоит 108 рублей. И это не считая полностью бесплатных проектов.

Bullet Soul

В Steam на данный момент продается около трех сотен самых разных bullet hell игр - от лютого андеграунда до культовой классики, видевшей ещё аркадные автоматы 90-х. Любая распродажа Steam хороший способ без большого урона по кошельку познакомится с этими играми. Пулевой ад любят за атмосферу безумных сражений, огромных боссов и высокую сложность, невероятные саундтреки и трогательные сюжеты. Ни один другой жанр не дает похожих эмоций, разве что ритм-игры чем-то на похожи. В некоторых играх нужно буквально заучивать паттерны снарядов и фазы боссов, чтобы проходить уровни.

Мой личный выбор на этой распродаже - Bullet Soul за 87 рублей. Прекрасная игра чтобы познакомится с основами жанра - паттернами полета пуль, тактикой уворотов и выстраиванием своих атак. За те же деньги можно купить Caladrius Blaze - это живая классика жанра, правда, рассчитанная только на совершеннолетних игроков.

Ginga Force

Самые любимые игроками игры, к сожалению, стоят дорого. DoDonPachi Resurrection за 385 рублей это слишком дорого. Покупать эту игру за такую цену стоит только настоящим фанатам жанра, прошедшим десяток-другой игр. Зато в сборнике SHMUP ALL STARS можно найти хорошие игры ценой чуть больше 100 рублей. Я очень рад, что когда-то купил хэллоуинский шмап Deathsmiles за 150 рублей, сейчас он стоит уже 248. А ведь игра просто шедевр. Саундтрек в ней просто нереально крутой. Да и сюжет трогательный.

В Beat Hazard 2 можно создать битву на основе любой песни



Есть бюджетные варианты, их невероятно много - Hyperspace Invaders II и Ginga Force за 21 рубль как вариант. Я не буду затягивать рассказ о жанре, а просто скажу, что это увлекательный, сложный и многогранный жанр с огромной историей. В нем есть западные представители, по типу Beat Hazard 2, где тоже есть огромные боссы и облака пуль. Но при этом можно играть под любимую музыку и бой будет проходить в ее ритме. Есть даже культовая адвенчура Undertale, перевернувшая мир инди-игр. Она тоже содержит механики этого жанра.

Mirage Feathers

Я выделю одну новинку этого года отдельно - это Mirage Feathers. Милейший рельсовый шутер с механиками пулевого ада про спасение подруги при помощи ИИ в череде воздушных битв. Игра сразу стала хитом Steam и за счет скромного ценника в 200 рублей легко собрала урожай из крайне положительных отзывов. Разработчики же не поленились сделать целую кучу предметов для профилей Стим, излучающих милоту и кавайность. Сейчас игра стоит 170 рублей и вне всякого сомнения это одна из лучших игр 2024 года в Steam. Жаль, что ее геймплей понравится далеко не каждому.





Вот такой вышла моя подборка скидкой этой распродажи. Если вы знаете какую-то хорошую скидку - расскажите в комментариях. Я буду очень благодарен.