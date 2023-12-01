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Levi
Предстоящие игры для PS5 в декабре 2023 и январе 2024
Конец года приносит затишье в выпуске новых игр, но заслуживающие внимания названия сохраняются.

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Поскольку текущий год подходит к концу, что обычно приходится на период с декабря по январь, наблюдается заметное снижение количества релизов новых игр. Тем не менее, остается заметный выбор предстоящих физических релизов для PlayStation 5 в ближайшие недели. Кроме того, для рассмотрения предлагается более обширный ассортимент игр. Не стесняйтесь ознакомиться со списком ниже и поделиться своими намерениями относительно любых потенциальных приобретений в разделе комментариев.

1.Cyberpunk 2077 Ultimate Edition - 5 декабря

2.Властелин колец: Возвращение в Морию - 5 декабря

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3."Аватар: Границы Пандоры" - 7 декабря

4.Ремастеринг The Last of Us Part II - 19 января

5.Tekken 8-26 января

6.Другие предстоящие игры для PS5 в декабре 2023 и январе 2024

7.Основы для PS5 и PS4

8.Предстоящие игры для PS5 и PS4 только в цифровом формате

Окончательное издание Cyberpunk 2077 выйдет 5 декабря, предлагая игрокам возможность погрузиться в оригинальную сюжетную линию вместе с новым приключенческим шпионским триллером в дополнении Phantom Liberty.

Релиз включает в себя базовую игру, а также все когда-либо выпущенные обновления, включая бесплатное обновление 2.0, в котором были полностью переработаны многочисленные игровые системы. Кроме того, в него включены все бесплатные дополнения и дополнение Phantom Liberty.
"Властелин колец: Возвращение в Морию" - 5 декабря

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Это игра на выживание и крафтинг, повествующая о путешествии гномов, отправляющихся в новое приключение, чтобы вернуть свое легендарное жилище, Морию, под Туманными горами. Сотрудничество необходимо для выживания, поскольку игроки должны сотрудничать, чтобы ориентироваться и исследовать шахты, сохраняя бдительность в отношении опасностей на этом пути.

#игры #игры 1999
Источник: pushsquare.com
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