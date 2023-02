За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Как мы писали настоящая проблема с Hogwarts Legacy заключается в невероятно непостоянной производительности игры. Игроки, которые пробовали игру на ПК, несомненно, знакомы с причудливыми провалами в частоте кадров и сильными рывками в некоторых точках.

Если вы владелец мощного оборудования и вы наблюдаете симптомы, похожие на описанные выше, у нас могут быть хорошие новости. Есть несколько исправлений, которые улучшили работу многих ПК, особенно в отношении уменьшения провалов частоты кадров.

Для начала убедитесь, что вы проверили минимальные и рекомендуемые системные требования. Hogwarts Legacy нужен мощный ПК, и втрое более мощный, если вы хотите попробовать трассировку лучей. Планшеты и портативные ПК не стоит применять. Рекомендуемые характеристики настоятельно советуют вам установить игру на SSD, и в ходе тестирования журналисты увидели небольшую, но заметную разницу во времени загрузки между SATA и NVMe SSD.

Не игнорируйте требования к процессору. Hogwarts Legacy может быть легко ограничена ЦП на таких новых процессорах, как Intel Core 10-го поколения и AMD Ryzen 3-го поколения, особенно при использовании трассировки лучей. Если вы все еще используете старый процессор или даже более новый с менее чем шестью ядрами, вам следует упростить настройки: качество эффектов, дальность обзора и качество текстур.

Настройки видео слева и настройки графики справа

Между тем 8-гигабайтные графические процессоры должны придерживаться "Высокого" качества текстур, а если у вас меньше видеопамяти, вам нужно выбрать "Среднее" или даже "Низкое" качество. Чтобы использовать трассировку лучей, вам понадобится видеокарта GeForce RTX или Intel ARC, по крайней мере RTX 2060 SUPER или Arc A750, чтобы добиться производительности близкой к играбельной. Вам почти наверняка придется использовать масштабирование для любого вашего обычного разрешения. Журналисты изо всех сил пытаются поддерживать 30 кадров в секунду в исходном разрешении 4K с трассировкой лучей Ultra на GeForce RTX 4080.

Конечно, это со всеми этими исправлениями. Без исправлений игра почти не работает с включенной трассировкой лучей. Чтобы было ясно, эти исправления не решат полностью все ваши проблемы с производительностью в "Hogwarts Legacy", но они могут значительно улучшить производительность, по крайней мере, на некоторое время. В игре присутствует проблема использования памяти, и производительность определенно ухудшается со временем; вы вероятно захотите перезапускать ее каждые пару часов.

Есть две основные настройки для Hogwarts Legacy: изменение защиты от эксплойтов Windows и некоторые модификации файла INI. Изменить защиту от эксплойтов легко; просто выполните поиск "Защита от эксплойтов", и в появившемся диалоговом окне перейдите к "Настройки программы", выберите добавить программу и укажите HogwartsLegacy.exe. Вы можете просто использовать имя файла.

Сделав это, прокрутите вниз до Control Flow Guard (CFG), установите флажок "Переопределить системные настройки" и отключите его. Вы также можете отключить CFG глобально, если хотите, но мы не рекомендуем этого делать.

Модификация файла INI немного сложнее. Вам нужно будет запустить игру хотя бы один раз, а затем перейти к «%localappdata%\Hogwarts Legacy\Saved\Config\WindowsNoEditor\». (Вы можете вставить эту строку в диалоговое окно "Выполнить", включая кавычки, чтобы открыть папку.) Оказавшись там, найдите файл Engine.ini, откройте его и внизу добавьте пустую строку, за которой следуют следующие строки:

[SystemSettings]

r.bForceCPUAccessToGPUSkinVerts=True

r.GTSyncType=1

r.MaxAnisotropy=8

r.OneFrameThreadLag=1

r.FinishCurrentFrame=0

r.TextureStreaming=1

r.OnlyStreamInTextures=True

r.Streaming.PoolSize=<SEE BELOW FOR VALUE>

r.Streaming.LimitPoolSizeToVRAM=1



[ConsoleVariables]

AllowAsyncRenderThreadUpdates=1

AllowAsyncRenderThreadUpdatesDuringGamethreadUpdates=1

Значение PoolSize по умолчанию равно половине вашей видеопамяти в мегабайтах. Вы можете подсчитать: взять объем вашей видеопамяти в гигабайтах, разделить на два и умножить на 1024. Однако некоторые пользователи рекомендуют использовать более низкие значения, например 3072 или 2048. Возможно, что основное преимущество этих параметров конфигурации заключается в уменьшении видео. Пул оперативной памяти доступный для механизма потоковой передачи текстур. Вы можете ожидать, что эти агрессивные настройки потоковой передачи текстур приведут к появлению дополнительных текстур, особенно при первой загрузке игры, но журналисты обнаружили, что компромисс в отношении плавности стоит того.

Самое большое улучшение производительности произошло на Radeon RX 6800 XT, которая едва могла запускать игру до настройки, но после этого стало куда лучше. Однако некоторые пользователи сообщают, что ни одна из этих двух настроек вообще никак им не помогла.

Иногда вы можете видеть поврежденные текстуры

Дополнительные более общие настройки, которые вы можете попробовать, включают в себя проверку того, что на вашем ПК включена панель изменяемого размера, включение параметра "Планирование графики с аппаратным ускорением" в Windows, а для пользователей NVIDIA - обновление до DLSS 2.5.1, а также установка размера кэша шейдеров (в настройках 3D панели управления NVIDIA) на "Неограниченно". Пользователи по-разному сообщали, помогли эти настройки или нет, поэтому ваша система может отличаться.

Последнее замечание, которое мы хотим сделать, касается технологии NVIDIA DLSS 3 Frame Generation. На самом деле она включена по умолчанию в системах, которые ее поддерживают, и пользовательский интерфейс сбивает с толку: если вы отключите масштабирование DLSS, вы также отключите возможность переключения DLSS 3 FG. Однако DLSS 3 FG остается включенным, несмотря на то, что он неактивен. Чтобы отключить его, вы должны включить масштабирование DLSS. Вы можете снова отключить масштабирование после, если хотите.

Две верхние карты не использовали трассировку лучей

Хотя нам нравится DLSS 3 в других играх, таких как Cyberpunk 2077 и F1 2022, реализация в этой игре кажется проблематичной. Когда игра подтормаживает - что иногда происходит даже со всеми этими настройками - генерация кадров довольно сильно преувеличивает эффект, а также продлевает его продолжительность. Отключение генерации кадров заметно ухудшило качество движения из-за более низкой выходной частоты кадров, но резко уменьшило серьезность и продолжительность задержек в игре.

В конечном счете Hogwarts Legacy - это игра, которая отчаянно нуждается в исправлениях и оптимизация драйверов от AMD и NVIDIA тоже не помешает. С приведенными выше настройками игра в высшей степени играбельна, но она далеко не безупречна.

К счастью для Avalanche Software и Portkey Games сама игра фантастическая. Даже если вы абсолютно не любите Волшебный мир или сериал о Гарри Поттере, если вам нравится викторианское фэнтези это хороший вариант.