Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Партнеры NVIDIA представляют обновленные видеокарты GeForce RTX 3060 Ti и 3060
В последние дни замечены как новые RTX 3060 Ti с улучшенной пропускной способностью, так и RTX 3060 с более узкой пропускной способностью.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3050 MSI Gaming намного дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

реклама

Покупатели графических процессоров должны быть готовы к тому, что в ближайшее время партнеры NVIDIA выпустят несколько новых моделей GeForce RTX 3060. В последние дни мы заметили как RTX 3060 Ti с улучшенной пропускной способностью, так и RTX 3060 с более узкой пропускной способностью. 

Крупный производитель ПК и компонентов ASUS представил обновленную GeForce RTX 3060 Ti с обновленной подсистемой памяти. Его модели TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti (OC Edition) 8 ГБ GDDR6X добавляют дополнительную пропускную способность к этой популярной видеокарте за счет перехода с GDDR6 на более быструю GDDR6X.

Основное изменение заключается в том, что TUF-RTX3060TI-8GD6X-GAMING и TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING имеют новую память GDDR6X 19 Гбит/с вместо памяти GDDR6 14 Гбит/с их предшественников. Кроме того новые модели GDDR6X могут потреблять больше энергии, поскольку ASUS удвоила квоту на 8-контактный разъем питания для этих моделей. Однако в спецификациях не упоминается какая-либо разница в энергопотреблении.

Мы подтверждаем, что все остальные характеристики обновленной модели 8GD6X и исходной модели 8G остались прежними, включая частоту GPU. Обновленная память GDDR6X на GeForce RTX 3060 Ti может быть на 10% быстрее, чем ее предшественник GDDR6.

Ресурс VideoCardz обнаружил видеокарты ASUS и Manli GeForce RTX 3060 с 8 ГБ памяти GDDR6. Это значительное снижение по сравнению со "стандартной" памятью 12 ГБ GDDR6, используемой в RTX 3060 до обновления. Эта новая RTX 3060 также имеет худшую пропускную способность, чем ее предшественник. 8 ГБ GDDR6 на 128-битной шине обеспечивает пропускную способность памяти 240 ГБ/с, что значительно ниже, чем у модели 12 ГБ GDDR6 (192-бит) с 360 ГБ/с.

Мы считаем, что наибольшее влияние на производительность, которое ощутят покупатели новой модели, будет связано с тем, что новые игры AAA с интенсивным использованием памяти, такие как Shadow of the Tomb Raider, Call of Duty: Black Ops Cold War, Dirt 5, Red Dead Redemption 2 и другие, могут легко потреблять более 8 ГБ видеопамяти при более высоких разрешениях / уровнях качества.

Новая RTX 3060 Ti с GDDR6X скорее всего будет дороже, а новая RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти и более узкой шиной определенно должна продаваться дешевле, чем оригинальная модель с 12 ГБ.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#geforce rtx 3060
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
NVIDIA может готовить более дешёвый вариант GeForce RTX 3060 с меньшим объёмом памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тирада "смогла вырубить" Starlink над территорией Украины во время СВО
10
Криптозима завершается – Биткоин находится в начале бычьего ралли, а инвесторы возвращаются
10
Google представила Android 13 "Go Edition" для недорогих смартфонов
+
У владельца NVIDIA RTX 4090 прямо во время игры загорелись провода питания видеокарты
49
RTX 4090 — единственная видеокарта, которая может окупиться, для этого ей потребуется более 130 лет
16
Телескоп Джеймса Уэбба заглянул в прошлое на 11,5 миллиардов лет и запечатлел «радужный узел»
+
О способах покупки товаров на Alibaba
3
Белый хакер создал «мусорную» криптовалюту и заработал за несколько дней 250 000 долларов
3
Курс рубля может начать снижение уже на следующей неделе–сколько рублей будут давать за $1 в ноябре
21
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
27
В криптоиндустрии появляется всё больше новых монет на Proof of Work
7
На "Алмазе-Антее" начали выпуск отечественных квадрокоптеров
14
Экраны-водопады приходят в средний ценовой сегмент с Redmi Note 12 Pro+ и Realme 10 Pro
3
Добавление к термопасте измельчённой поваренной соли позволяет снизить температуру процессора
16
В Европе выловили самую большую рыбу-луну весом 2844 кг
9
Борьба за каждый рубль – 6 самых выгодных видеокарт в магазинах РФ для любого кошелька
10
Флагманская видеокарта AMD будет называться Radeon RX 7900 XTX и получит 24Gb памяти
13
Ароматизаторы для игровых контроллеров позволяют почувствовать запахи в VR-играх
1
Владелец RTX 4090 показал оплавившийся 12VHPWR переходник и разъём питания
12
Европейские геймеры не хотят покупать Core i9-13900K – как Ryzen 7 5800X3D спас Лизу Су от провала
28

Популярные статьи

10 оптимальных игровых связок процессор/видеокарта осени 2022 года — от бюджетных до топовых
32
ТОП-20 вещей, которые должны быть у каждого компьютерщика
76
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
84
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
69
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
72

Сейчас обсуждают

Evgeny Anpilogov
01:28
Да забейте. Это поколение 2000-х, среди них нынче крайне редко люди попадаются. Лаять в ответ на каждого, кого воспитали как пса, на мой взгляд, не стоит. Они не умеют спорить, а открывая рот или наби...
Ускоряем старичка: небольшой апгрейд старого ноутбука Samsung 350V5C-S0Z (NP350V5C-S0ZRU)
vbat
01:19
а возможно и упадет (очень надеюсь) хз , но это не точно ;D
Криптозима завершается – Биткоин находится в начале бычьего ралли, а инвесторы возвращаются
Кот Матроскин
01:13
не знаю кто как, а я в свое время по 200к взял 3090( приносили 1100 в день) потом слил их по 300к и купил по 82к 3060 не LHR 3 штуки вместо каждой 3090. Они давали уже по 300 руб каждая в сутки и я не...
Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
vbat
01:13
Белый хакер создал «мусорную» криптовалюту - почему в кавычках ? и почему криптогавно считают за валюту?
Белый хакер создал «мусорную» криптовалюту и заработал за несколько дней 250 000 долларов
dimchoos
01:12
Да-да. И всё бросились и выстроились в очередь Ситилинк? На Озоне каты в полтора раза дешевле.
В ноябре видеокарты в РФ могут сильно подорожать – 7 геймерских GPU на любой вкус и кошелёк
unknown24
01:12
Пусть найдёт кто заплатит больше. Работа-то наверное очень тяжёлая? Ртом говорить? Студентам больше работы останется. Что за люди. Заглянули в чужой карман и сразу "Дай! У тебя много!". Хотя ты-то к э...
Актриса, озвучивавшая Байонетту в одноименных играх, обвинила разработчиков и издателей в жадности
Рома Старцев
01:12
Зблевот, перелогинься
ТОП-20 вещей, которые должны быть у каждого компьютерщика
Денис Морозов
01:11
Ты видел гига 4090 и 4090 фаундерс нвидиа, они похожи? Вертушки другие, радиатор другой и плата вероятно тоже другая, с более дешманской элементной базой в стиле гиблобайта, а про их термопрокладки и ...
У владельца NVIDIA RTX 4090 прямо во время игры загорелись провода питания видеокарты
Xacku
00:55
Автор, вы действительно считаете статью уместной на оверах?
Тирада "смогла вырубить" Starlink над территорией Украины во время СВО
Evgeny Anpilogov
00:52
Смотря что за проц стоит ) Старшие мобильные чипы поколения времен Core2Duo еще актуальны в качестве офисного использования... С более-менее нормальной графикой и ютуб без тормозов тянут.
Ускоряем старичка: небольшой апгрейд старого ноутбука Samsung 350V5C-S0Z (NP350V5C-S0ZRU)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем