В последние дни замечены как новые RTX 3060 Ti с улучшенной пропускной способностью, так и RTX 3060 с более узкой пропускной способностью.

Покупатели графических процессоров должны быть готовы к тому, что в ближайшее время партнеры NVIDIA выпустят несколько новых моделей GeForce RTX 3060. В последние дни мы заметили как RTX 3060 Ti с улучшенной пропускной способностью, так и RTX 3060 с более узкой пропускной способностью.

Крупный производитель ПК и компонентов ASUS представил обновленную GeForce RTX 3060 Ti с обновленной подсистемой памяти. Его модели TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti (OC Edition) 8 ГБ GDDR6X добавляют дополнительную пропускную способность к этой популярной видеокарте за счет перехода с GDDR6 на более быструю GDDR6X.

Основное изменение заключается в том, что TUF-RTX3060TI-8GD6X-GAMING и TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING имеют новую память GDDR6X 19 Гбит/с вместо памяти GDDR6 14 Гбит/с их предшественников. Кроме того новые модели GDDR6X могут потреблять больше энергии, поскольку ASUS удвоила квоту на 8-контактный разъем питания для этих моделей. Однако в спецификациях не упоминается какая-либо разница в энергопотреблении.

Мы подтверждаем, что все остальные характеристики обновленной модели 8GD6X и исходной модели 8G остались прежними, включая частоту GPU. Обновленная память GDDR6X на GeForce RTX 3060 Ti может быть на 10% быстрее, чем ее предшественник GDDR6.

Ресурс VideoCardz обнаружил видеокарты ASUS и Manli GeForce RTX 3060 с 8 ГБ памяти GDDR6. Это значительное снижение по сравнению со "стандартной" памятью 12 ГБ GDDR6, используемой в RTX 3060 до обновления. Эта новая RTX 3060 также имеет худшую пропускную способность, чем ее предшественник. 8 ГБ GDDR6 на 128-битной шине обеспечивает пропускную способность памяти 240 ГБ/с, что значительно ниже, чем у модели 12 ГБ GDDR6 (192-бит) с 360 ГБ/с.

Мы считаем, что наибольшее влияние на производительность, которое ощутят покупатели новой модели, будет связано с тем, что новые игры AAA с интенсивным использованием памяти, такие как Shadow of the Tomb Raider, Call of Duty: Black Ops Cold War, Dirt 5, Red Dead Redemption 2 и другие, могут легко потреблять более 8 ГБ видеопамяти при более высоких разрешениях / уровнях качества.

Новая RTX 3060 Ti с GDDR6X скорее всего будет дороже, а новая RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти и более узкой шиной определенно должна продаваться дешевле, чем оригинальная модель с 12 ГБ.

