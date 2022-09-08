Исследователи кибербезопасности из Palo Alto Networks Unit 42 обнаружили кампанию, использующую многочисленные уязвимости в маршрутизаторах D-Link для распространения вредоносного ПО для ботнетов. Ботнет - это сеть скомпрометированных потребительских или корпоративных устройств, контролируемая злоумышленником для выполнения вредоносных задач, таких как майнинг криптовалюты без ведома владельцев устройств или проведение распределенной атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS). Некоторые ботнеты состоят из тысяч устройств и способны бомбардировать сервисы миллионами запросов в секунду.

Поскольку маршрутизаторы Wi-Fi напрямую взаимодействуют с открытой сетью, они становятся главными целями для злоумышленников, стремящихся создать ботнет. Кампания, описанная исследователями Unit 42, использует четыре различные уязвимости, распространенные на различных маршрутизаторах D-Link. Все четыре уязвимости занесены в Национальную базу данных уязвимостей США (NVD), а три из них имеют рейтинг критической серьезности 9,8 из 10.

Четвертая уязвимость, которая указана как CVE-2015-2051 и затрагивает маршрутизатор D-Link DIR-645, в настоящее время не имеет оценки серьезности CVSS версии 3.x, поскольку она была недавно обновлена дополнительной информацией и ожидает повторного анализа. Хотя D-Link выпустила исправления для всех четырех уязвимостей, использованных в этой кампании, срок службы маршрутизатора DIR-645 подошел к концу, поэтому CISA рекомендует вывести это устройство из эксплуатации.

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Злоумышленники могут использовать все четыре уязвимости, используемые в этой кампании, для удаленного выполнения кода без авторизации. Злоумышленники, стоящие за кампанией, используют эту возможность, чтобы направить уязвимые маршрутизаторы на загрузку вредоносного ПО MooBot. MooBot - это вариант вредоносного ПО ботнета Mirai, впервые обнаруженный еще в декабре прошлого года. Как только вредоносная нагрузка заражает скомпрометированные маршрутизаторы они присоединяются к более крупной сети MooBot, инициируя связь с сервером управления и контроля MooBot (C2). Злоумышленники, контролирующие сервер C2, могут затем направить скомпрометированные маршрутизаторы для проведения DDoS-атак на целевые серверы и службы.