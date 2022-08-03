Сообщает творческий руководитель игры Джозеф Стейтен.

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За последние несколько лет о Halo Infinite было сказано и написано много. Microsoft и 343 Industries впервые продемонстрировали кампанию игры во время демонстрации на E3 2020, и из-за негативной реакции сообщества на визуальные эффекты выпуск Infinite был отложен.

"Во многих отношениях мы с этим согласны, мы должны улучшить финальную версию игры", - написала 343 Industries в своем блоге в июле 2020 года. "Сборка, используемая для запуска демо-версии кампании, находилась в стадии разработки несколько недель назад, а различные графические элементы и игровые системы все еще дорабатывались и полировались".

343 Industries и Microsoft удалось отшлифовать визуальные эффекты игры перед ее выпуском в конце прошлого года, но, как теперь рассказал ветеран Halo и креативный директор Джозеф Стейтен, команде пришлось значительно сократить разнообразие биомов и куполов игры, в основном из-за визуальных эффектов.

"Прежде чем я присоединился к команде, команда прошла через множество итераций по масштабу и разнообразию биомов", - сказал Стейтен, выступая перед Академией интерактивных искусств и наук. "Даже после того, как я присоединился к команде, нам приходилось выбирать, где сократить расходы".





Ветеран Halo добавил: "У нас не было времени, чтобы достичь уровня качества в таком разнообразии, какое мы хотели. Мы добились огромных успехов от демонстрации E3 до выпуска игры, но нам приходилось экономить".

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"В конечном итоге мы не так далеко отошли от открытого мира, но я знаю, что по сравнению с первоначальным дизайном было довольно значительное сокращение того, на что команда надеялась изначально, по сравнению с тем что мы смогли реализовать".