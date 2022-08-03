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За последние несколько лет о Halo Infinite было сказано и написано много. Microsoft и 343 Industries впервые продемонстрировали кампанию игры во время демонстрации на E3 2020, и из-за негативной реакции сообщества на визуальные эффекты выпуск Infinite был отложен.
"Во многих отношениях мы с этим согласны, мы должны улучшить финальную версию игры", - написала 343 Industries в своем блоге в июле 2020 года. "Сборка, используемая для запуска демо-версии кампании, находилась в стадии разработки несколько недель назад, а различные графические элементы и игровые системы все еще дорабатывались и полировались".
343 Industries и Microsoft удалось отшлифовать визуальные эффекты игры перед ее выпуском в конце прошлого года, но, как теперь рассказал ветеран Halo и креативный директор Джозеф Стейтен, команде пришлось значительно сократить разнообразие биомов и куполов игры, в основном из-за визуальных эффектов.
"Прежде чем я присоединился к команде, команда прошла через множество итераций по масштабу и разнообразию биомов", - сказал Стейтен, выступая перед Академией интерактивных искусств и наук. "Даже после того, как я присоединился к команде, нам приходилось выбирать, где сократить расходы".
Ветеран Halo добавил: "У нас не было времени, чтобы достичь уровня качества в таком разнообразии, какое мы хотели. Мы добились огромных успехов от демонстрации E3 до выпуска игры, но нам приходилось экономить".
"В конечном итоге мы не так далеко отошли от открытого мира, но я знаю, что по сравнению с первоначальным дизайном было довольно значительное сокращение того, на что команда надеялась изначально, по сравнению с тем что мы смогли реализовать".