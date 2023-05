Российская армия истощает украинские силы ПВО и наносит удары по объектам логистики и ВПК.

Аналитический центр Institute for the Study of War пишет, что Россия активно пытается помешать украинской армии перейти в контрнаступление. Отмечается, что ракетные атаки и удары российских беспилотных летательных аппаратов стали происходить всё чаще. Нанесено было не менее 10 серий ударов по всем украинским территориям.

Уточняется, что если сравнивать с ракетными атаками с периода осени 2022 года по зиму 2023 года, то сейчас российские силы более активно используют иранские беспилотники, чем высокоточные ракеты, чтобы истощать украинскую противовоздушную оборону. Упоминается и тот факт, что украинцы стали более эффективно сбивать российские ракеты, чем это было раньше.

Institute for the Study of War предполагает, что сейчас Россия акцентирует своё внимание на украинской столице и объектах военно-промышленного комплекса, логистике. Основной целью является как раз таки попытка подрыва украинских сил для контрнаступления, что, по мнению аналитиков, говорит о обеспокоенности военного руководства России.