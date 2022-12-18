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Илон Маск разблокировал Twitter журналистов после угроз Еврокомиссии
За решение о их блокировке социальная сеть может быть подвергнута санкциям.
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Не так давно Илон Маск заблокировал Twitter аккаунты журналистов, которые издавались в таких известных изданиях, как: The New York Times, The Washington Post, CNN, Mashable, VOA. Связано это с тем, что они публиковали информацию, касающуюся перелётов Маск на самолёте, что с недавних пор нарушает политику социальной сети.

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По итогу Еврокомиссия пригрозила санкции по отношению к социальной сети, объясняя, что такое решение нарушило закон Европейского Союза "О цифровых услугах" и является примером неуважения к СМИ. Глава ООН заявил, что поступок имеет характер опасного прецедента.

Европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Юрова обозначила, что Илон Маск должен знать границы и рискует пересечь "красные линии", что может повлечь за собой санкции. 

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По итогу миллиардер устроил опрос у себя на странице, где 58,7 процентов проголосовали за скорую разблокировку журналистов, остальные - разблокировку через неделю. Разблокировка журналистов произошла, а Маск прокомментировал это следующим: «Народ высказался. Блокировка учетных записей, которые раскрывают мое местоположение, теперь снята »

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#twitter #elon musk
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