Epic Games представили в Fortnite режим под названием "Самозванцы", рассчитанный на десять человек. Цель режима - найти двух самозванцев, саботирующих игру, убивая игроков. Задумка игры полностью копирует получившую большую популярность инди-игру Among Us.

Разработчики студии Innersloth, работающие над Among Us, расстроились, что такая крупная компания решила позаимствовать их задумку, даже не уведомив об этом заранее. Программист Among Us Адриэль Уоллик в своём Twitter опубликовал пост, где написал, что эта ситуация показывает "какие мы все крошечные"

Сама студия Innersloth была бы не против объединится с Epic Games для создания режима в Fortnite по их идеи. Однако маловероятно, что этой коллаборации удастся произойти. Пользователи поддерживают позицию разработчиков Among Us, а некоторые вспоминают давнюю ситуацию, когда Epic Games помогли настроить Unreal Engine под PUBG и через некоторое время выпустили собственную королевскую битву.