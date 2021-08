Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В 2016 году дела Tesla шли не так радужно как сейчас и Илон Маск даже рассматривал вариант продать компанию Apple. В книге Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century, написанной американским журналистом, сказано, что у миллиардеров состоялся разговор, в ходе которого Илон Маск готов был продать свою компанию за 60 миллиардов долларов с условием, что он станет Генеральным директором Apple, заменив Тим Кука, тот в свою очередь бросил трубку.

реклама

Сам Илон Маск отрицает, что такой разговор проходил, а также считает, что большая часть написанного в книге - ложь. Но миллиардер не отрицает попытку продатьTesla. Однако дело не дошло даже до разговора - руководитель Apple отказался встречаться с Маском. Тим Кук подтверждает слова Маска, добавляя что относится с уважением к корпорации, которую он смог построить.

На данный момент капитализация Tesla составляет 700 миллиардов долларов, что в одиннадцать раз превышает стоимость компании на 2016 год.