SpaceX поставляет спутники участникам тестирования Starlink себе в убыток
Ещё в октябре прошлого года Starlink запустили программу Better Than Nothing Beta, по которой каждый пользователь может стать участником тестирования нового высокоскоростного интернета, способного обеспечить стабильную скорость интернета даже в затруднённых точках мира. На данный момент в тестировании принимают участие в основном жители США и Канады.
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Для подключения интернета необходим спутниковый комплект ценой 500 долларов. Недавно руководство Starlink сообщило, что себестоимость комплекта составляла 3 000 долларов, позже её снизили до 1 500 долларов, при этом цена для пользователей остаётся фиксированной - 500 долларов, остальную сумму покрывает SpaceX себе в убыток.
Таким образом компания привлекает всё больше тестировщиков высокоскоростного широкополосного интернета. Скорее всего, сумма со временем окупается за счёт ежемесячной абонентской платы, которая составляет аж 100 долларов.
По заявлению Starlink, на данный момент в программе принимают участие более десяти тысяч пользователей.
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