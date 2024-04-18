Например, купивших оборудование неофициально и пользующихся им в странах, в которых компания пока не работает

Как пишет The Wall Street Journal, компания SpaceX, ассоциирующаяся у многих пользователей сети со своим основателем, американским предпринимателем-миллиардером Илоном Маском, разослала ряду клиентов спутникового интернета Starlink предупреждения о том, что спустя непродолжительное время они будут отключены. По информации журналистов, фирма планирует отправить в бан тех пользователей, которые задействуют Starlink в тех странах, где SpaceX не работает официально и не получала разрешение государственных органов. Оборудование такие клиенты, как правило, приобретают бывшее в употреблении, а порой покупают его на черном рынке.

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В распоряжении издания оказались копии писем, полученных клиентами-нелегалами в Судане, Зимбабве и Южной Африке. В них сообщается, что использование Starlink в странах, где предоставление услуг не было согласован с регуляторами, не соответствует условиям обслуживания. Из крупных стран спутниковый интернет от компании Илона Маска не работает в Китае, Индии и России, из не столь крупных можно отметить Белоруссию и ряд африканских государств. Полноценно Starlink доступен в 72 странах.