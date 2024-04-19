Такое выполнить по силам лишь единицам хакеров с подключением спецов из Пентагона

Военнослужащие ВСУ смогли обойти аппаратно-программные ограничения терминалов спутниковой связи Starlink. Теперь украинские солдаты используют оборудование Илона Маска совершенно бесплатно и на любой территории, тем самым многократно «нарушив» запреты, вшитые в комплекс спутниковой связи и интернета на «секретном этапе». Такими сведениями поделился Дмитрий Кузякин, представляющий Центр комплексных беспилотных решений.

Согласно данным гендиректора ЦКБР, украинские хакеры на глубоком уровне «поломали» интегрированную защиту американской разработки, сделав критические изменения как в «мягком» программном коде, так и в «жесткой» аппаратной начинке.

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Специалисты ВСУ используя метод шунтирования, попросту сделали из иностранного оборудования хакерский терминал, управляемый Raspberry Pi.

Причем всё это стало известно совершенно случайно, после того, как один из украинских дронов «Баба яга» был сбит ВС РФ и глубоко изучен российской стороной. Расширенный анализ позволил установить, что спутниковая система, тесно интегрированная с тяжелым БПЛА, была на достаточно основательном уровне модернизирована.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Как подытожил Кузякин, даже имея квалификацию «мирового класса», практически невозможно осуществить подобный взлом. Ведь для успеха в столь трудном мероприятии, считай невыполнимом, одной квалификации недостаточно – необходимы сверхточные данные напрямую от разработчика технологии и специальное оборудование для низкоуровневой атаки, которое «не купишь» в магазине приложений через дорогу от дома.

Взломанный донельзя Starlink был прикреплен к «Бабе яге», сбитой на Авдеевском операционном направлении. Теперь находку с особым пристрастием изучают в Москве с целью взять успешные наработки украинских специалистов на вооружение ВС России, если это будет возможно.