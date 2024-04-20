Программа по созданию шпионской спутниковой сети получает ещё одного участника.

Несколько недель назад журналисты западного издания Reuters опубликовали эксклюзивный материал, в котором рассказали о секретном соглашении, заключённом между компанией SpaceX, во главе которой стоит бизнесмен Илон Маск, и Национальным разведывательным управлением США, которое предусматривает создание обширной космической группировки с целью получение высокодетализированных снимков в военных и шпионских целях, а к настоящему времени обнародовали уточнённые данные, основанные на информации, полученной из нескольких источников.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что к компании SpaceX в проекте по разработке спутников-шпионов добавится и крупный американский военный подрядчик Northrop Grumman, что объясняют нежеланием правительства США сосредотачивать столь важные технологии в руках лишь одного человека, а именно Илона Маска, который по сути и управляет SpaceX.

Источник отмечает, что информации об участии других компаний-подрядчиков в настоящее время или в ближайшем будущем пока не имеется, а представители SpaceX и Northrop Grumman до сих пор не дали каких-либо ответов на вопросы, заданные им журналистами издания.

В ходе своего сотрудничества со SpaceX военный подрядчик Northrop Grumman обеспечивает поставки датчиков для некоторых спутников компании Илона Маска, а также проведёт испытания космических аппаратов на своих стендах перед их запуском на околоземную орбиту. Планируется, что в ближайшие несколько лет специалисты Northrop Grumman проведут установку датчиков и выполнят необходимые тесты для как минимум полусотни спутников SpaceX.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX и Национальное разведывательное управление США подписали контракт, оценённый в 1.8 миллиарда долларов, согласно которому на орбите Земли будет создана сеть из нескольких сотен спутников, предназначенных для наблюдения за объектами, представляющими интерес для американского правительства, военных и ряда специальных служб, причём более десяти прототипов аппаратов-шпионов уже были запущены в космос и передали первые тестовые снимки.

Отмечается, что новая разведывательная спутниковая группировка получит впечатляющие возможности по наблюдению благодаря наличию новейших технологий, позволяющих делать снимки с беспрецедентным разрешением по сравнению с существующими аппаратами и собирать ценную информацию при помощи радиолокационных устройств, что позволит получать не только необходимые данные об объектах, но и избежать возможных конфликтов в связи с нахождением шпионских дронов и самолётов у границ или даже в воздушном пространстве различных стран.

Кроме того, группировка спутников будет включать в себя специальные аппараты-ретрансляторы, которые свяжут всю систему воедино, позволив эффективно обмениваться данными внутри сети.