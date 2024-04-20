Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Reuters: власти США опасаются давать SpaceX полный контроль над проектом создания спутников-шпионов
Программа по созданию шпионской спутниковой сети получает ещё одного участника.

реклама

Несколько недель назад журналисты западного издания Reuters опубликовали эксклюзивный материал, в котором рассказали о секретном соглашении, заключённом между компанией SpaceX, во главе которой стоит бизнесмен Илон Маск, и Национальным разведывательным управлением США, которое предусматривает создание обширной космической группировки с целью получение высокодетализированных снимков в военных и шпионских целях, а к настоящему времени обнародовали уточнённые данные, основанные на информации, полученной из нескольких источников.

реклама

Источник фото: Pixabay

Сообщается, что к компании SpaceX в проекте по разработке спутников-шпионов добавится и крупный американский военный подрядчик Northrop Grumman, что объясняют нежеланием правительства США сосредотачивать столь важные технологии в руках лишь одного человека, а именно Илона Маска, который по сути и управляет SpaceX.

Источник отмечает, что информации об участии других компаний-подрядчиков в настоящее время или в ближайшем будущем пока не имеется, а представители SpaceX и Northrop Grumman до сих пор не дали каких-либо ответов на вопросы, заданные им журналистами издания.

В ходе своего сотрудничества со SpaceX военный подрядчик Northrop Grumman обеспечивает поставки датчиков для некоторых спутников компании Илона Маска, а также проведёт испытания космических аппаратов на своих стендах перед их запуском на околоземную орбиту. Планируется, что в ближайшие несколько лет специалисты Northrop Grumman проведут установку датчиков и выполнят необходимые тесты для как минимум полусотни спутников SpaceX.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX и Национальное разведывательное управление США подписали контракт, оценённый в 1.8 миллиарда долларов, согласно которому на орбите Земли будет создана сеть из нескольких сотен спутников, предназначенных для наблюдения за объектами, представляющими интерес для американского правительства, военных и ряда специальных служб, причём более десяти прототипов аппаратов-шпионов уже были запущены в космос и передали первые тестовые снимки.

Отмечается, что новая разведывательная спутниковая группировка получит впечатляющие возможности по наблюдению благодаря наличию новейших технологий, позволяющих делать снимки с беспрецедентным разрешением по сравнению с существующими аппаратами и собирать ценную информацию при помощи радиолокационных устройств, что позволит получать не только необходимые данные об объектах, но и избежать возможных конфликтов в связи с нахождением шпионских дронов и самолётов у границ или даже в воздушном пространстве различных стран.

Кроме того, группировка спутников будет включать в себя специальные аппараты-ретрансляторы, которые свяжут всю систему воедино, позволив эффективно обмениваться данными внутри сети.

#илон маск #spacex #northrop grumman
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Tesla отзывает Cybertruck из-за неисправной педали акселератора
Министерство транспорта США отозвало все автомобили Tesla Cybertrucks в связи с некоторыми дефектами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине начали использовать извлеченные из "Гераней" и УМПК российские антенны "Комета-М"
16
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
+
Politico: Поставки сырья из Китая представляют угрозу для снарядной промышленности Европы
1
Российских владельцев консолей Xbox начали банить за покупку Game Pass через сторонние сервисы
4
Президент Чехии признал, что Европе уже нечем помогать Украине
2
Euronews: В Европе Албания и Исландия обеспечены на 100% экологически чистой энергией
7
В сети опубликованы рендеры будущих Apple Watch Series X
+
Google представила апрельское обновление для Pixel 7 и 8
+
Украина в ближайшие недели получит новую немецкую систему ПВО IRIS-T
1
Военкоры: У украинских войск есть три ключевых железнодорожных маршрута снабжения
1
APU AMD Strix Halo получат интегрированное графическое ядро уровня RTX 4070M
1
Яндекс выпустил новые устройства для умного дома с Алисой
+
Xiaomi 11T Pro получил обновление HyperOS
2
OnePlus Ace 3 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ встроенной памяти
+
Salad арендует видеокарты геймеров для генерации непристойного контента
3
Microsoft планирует сделать обязательной активацию Microsoft Account при установке Windows 10
1
EK представила новый водоблок для скальпированных процессоров AMD AM5
+
В обновлении Windows 10 настоятельно рекомендуется перейти с локальной учётки на интернет-запись
4
США заблокировали продвижение членства Палестины в ООН
+
TSMC признала, что рынок полупроводниковых компонентов восстанавливается медленнее ожидаемого
1

Популярные статьи

Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
52
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
40
В США показали первый воздушный бой между истребителем с ИИ и пилотируемым самолетом
10
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
231
Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты
13
Блинкен намерен потребовать от Китая прекратить военное сотрудничество с РФ и покупать нефть у Ирана
14
Вашингтон обвинил Китай в нанесении ущерба судостроительной и сталелитейной промышленности США
12
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
11
Обзор игры The Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena – так и закончился Риддик
+
Обзор игры Kingdoms of Amalur Reckoning - королевства Амалура ждут героев
1

Сейчас обсуждают

Руслан
00:38
Мне нравятся красные карты , сам юзаю rx6800. Жалею , что не приобрел версию ХТ. разница в производительности в зависимости от игры 10-25% , хотя разгонный потенциал у 6800 больше, так как охлаждение ...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Илья Черкасов
00:34
Сижу на i7 990x c 2133 ddr3 24 гб и 1080ti, Спокойненько играю и в пабг где за 100 fps и упор в видюху в большинстве случаев) и никого не трогаю, жду дешёвую ddr5
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
Юрий Турубаров
00:29
Это те самые чипы, которые русские из стиральных машин достают? Так это... у вас стиралок полно - доставайте.
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
Evgeny Chelyadin
00:18
Фраер опущенный снова приволок скриншотики и высрал очередную примитивную портянку. Головой хотя бы иногда думай, SDK изучай, реверс на сишарп и си учи чтоб увидеть срань-код по лучам в dx либах. Лучи...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Евгений Пономарев
00:13
Ну да, а все что думали что им "халявные" ключи от аиды вместе с кулером дадут?))
Страны G7 обещают продолжать оказывать давление на российский энергетический сектор
Cobalt_XIV
00:09
Морровинд практически на том же самом движке, что и Обливион. Более того,Скайрим, Фоллаут 3\Вегас и 4 тоже почти на том же движке. Да, более новой версии, да, допиленный напильником и какой-то матерью...
Huawei Watch Fit 3 копируют дизайн Apple Watch
Archimedes
00:08
Скоро Иран, в ответ на настойчивые просьбы Израиля, отправит свои баллистические ракеты туда, причём своим ходом.
Politico: страны G7 "резко" предупредили Иран, чтобы он не отправлял баллистические ракеты в Россию
Nvidia&Intel Hater
00:03
генасик -анальный луч -четкий монитор тн 60 герц сегодня снова всех лечил лучами,Быстрее б уж весна прошла.может шиза у него отойдет,хотя там как у чумбы.начнется вскоре осеньняя,где то в августе
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Archimedes
23:59
Самый безопасный и самый современный ядерный реактор в мире! Уже пошёл в серию, будет строиться по всей России и в дружественных странах. Остальные пусть ждут американский сланцевый газ по запредельны...
Росатом завершил ключевой этап строительства восьмого энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Тяньвань»
Nvidia&Intel Hater
23:57
Это единственная игра где мудозвоны разработчики хуйца положили на кодирование и хоть как то чтоб свой говнокод поправить включили вот это.то же и к шейдерам их относится -которые они натянули чтоб ко...
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем