Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
Осуждённый политик Алексей Навальный теперь ближайшие 2 года и 8 месяцев освобождён от жизненных обязанностей и может принимать письма от разных людей, в том числе сторонников, на которые стал отвечать. Так некая Валерия спросила Алексея, что он думает о Fallout New Vegas, на что получила следующий ответ.
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Исходя из текста в письме можно понять, что Алексею нравится игра Fallout New Vegas от Obsidian Entertainment, вышедшая в 2010 году. Также политик поправил Валерию, указав, что во фразе из игры с текстом: "War... War never changes." слово War пишется два раза, а не один.
Алексей Навальный был осуждён на срок 2 года и 8 месяцев по делу "Ив Роше", где обвиняется в мошенничестве. Во время вынесения приговора рядом с судом было задержано 370 человек. У адвокатуры политика есть 10 дней на то, чтобы оспорить решение суда, чем они и занимаются.
На суде присутствовала жена Алексея Навального, а также европейские дипломаты. Президент США настоятельно требует от Президента РФ, чтобы политика амнистировали и освободили.
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