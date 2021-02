Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Осуждённый политик Алексей Навальный теперь ближайшие 2 года и 8 месяцев освобождён от жизненных обязанностей и может принимать письма от разных людей, в том числе сторонников, на которые стал отвечать. Так некая Валерия спросила Алексея, что он думает о Fallout New Vegas, на что получила следующий ответ.

Исходя из текста в письме можно понять, что Алексею нравится игра Fallout New Vegas от Obsidian Entertainment, вышедшая в 2010 году. Также политик поправил Валерию, указав, что во фразе из игры с текстом: "War... War never changes." слово War пишется два раза, а не один.

Алексей Навальный был осуждён на срок 2 года и 8 месяцев по делу "Ив Роше", где обвиняется в мошенничестве. Во время вынесения приговора рядом с судом было задержано 370 человек. У адвокатуры политика есть 10 дней на то, чтобы оспорить решение суда, чем они и занимаются.

На суде присутствовала жена Алексея Навального, а также европейские дипломаты. Президент США настоятельно требует от Президента РФ, чтобы политика амнистировали и освободили.