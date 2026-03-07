Такое решение могут принять на фоне активного роста энергопотребления, особенно со стороны дата-центров

Министр энергетики США Крис Райт (Christopher Allen Wright) и конгрессмен Майк Лоулер (Mike Lawler) посетили бывшую атомную электростанцию (АЭС) Индиан-Пойнт (Indian Point Energy Center), эксплуатация которой была прекращена в 2021 году из-за дорогостоящего обслуживания и рисков для экологии. Политики призвали к восстановлению работы АЭС, сославшись на необходимость снижения цен на электроэнергию в штате Нью-Йорк. Источник изображения: социальные сети конгрессмена Майка Лоулера (Mike Lawler)Чиновники обратили внимание на то, что жители этого штата переплачивают за электроэнергию на 60 центов больше по сравнению со средней стоимостью в США. Цены на электроэнергию резко выросли за последние несколько лет из-за активного расширения сети центров обработки данных. По этой причине Райт и Лоулер подняли вопрос перезапуска АЭС Индиан-Пойнт, которая когда-то обеспечивала примерно четверть от общего потребления электроэнергии в Нью-Йорке.

Крис Райт также обратил на том, что «атомная энергетика – самый чистый источник энергии». В контексте Индиан-Пойнт ситуация парадоксальна тем, что после закрытия АЭС дефицит электроэнергии решили восполнить за счёт электростанций на природном газе, которые, в свою очередь, увеличили выбросы углекислого газа. Как итог, закрытие Индиан-Пойнт лишь усугубило потенциальную проблему изменения климата, которой так были обеспокоены сторонники закрытия АЭС.

Пока непонятно, будет ли перезапущена АЭС Индиан-Пойнт после призывов Криса Райта и Майка Лоулера. Компания Holtec International, являющаяся оператором этой АЭС, готова обеспечить объект всеми новейшими системами безопасности, если будет принято решение о перезапуске.