Об этом изданию The Information сообщил источник

Компания OpenAI (США) увеличила свою годовую выручку до более чем 25 миллиардов долларов, превзойдя на 17% свой прошлый финансовый результат (21,4 миллиарда долларов). Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на информированный источник. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо мере развития искусственного интеллекта (ИИ) и поиска новых способов монетизации, компании удаётся увеличивать свою выручку, удерживая лидерство в своей отрасли на рынке США. Ещё в 2022 году OpenAI вовсе не имела доходов, но популяризация и монетизация чат-бота ChatGPT с функциями ИИ позволила компании выйти на доходность. При этом OpenAI по-прежнему считается убыточной компанией.

Дело в том, что расходы OpenAI на развитие ИИ превышают ежегодную выручку. В данном случае речь идёт не о неграмотном бюджетном планировании, а целенаправленной стратегии – инвестировать в рост столько, сколько возможно сейчас. После того, как темпы развития ИИ упадут, компания планирует заняться своей доходностью и вывести компанию в прибыль. В 2026 году OpenAI ожидает убытки в размере около 14 миллиардов долларов, а по прогнозам аналитиков компания останется убыточной до конца десятилетия.