Вашингтон снял запрет на экспорт этих чипов в конце прошлого года

В конце 2025 года США официально разрешили экспорт в Китай передовых чипов NVIDIA H200, используемых центрами обработки данных. Решение было неожиданным, учитывая, что до недавних пор Вашингтон ограничивал поставки передовых чипов своему стратегическому конкуренту. Однако, судя по всему, до сих пор ни один H200 не был продан китайским компаниям. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)По крайней мере, так утверждает заместитель министра торговли США по экспортному контролю Дэвид Питерс, не имеющий информации о предоставлении разрешений на экспорт чипов китайским компаниям. В то же чиновник признаёт, что существует контрабанда чипов, которая позволила Китаю получить доступ к передовым технологиям.

Само решение одобрить экспорт H200 обусловлено тем, что строгие ограничения могли бы подтолкнуть Пекин к активному импортозамещению. При этом США по-прежнему блокируют поставки более мощных чипов, что даёт им фору в развитии искусственного интеллекта.

Может быть интересно

Не уточняется, по какой именно причине Китай не получал ещё поставки чипов NVIDIA H200. Вероятно, это может быть сложная процедура лицензирования экспорта, создающая препятствия на пути к поставкам, а также нежелание китайских компаний полностью зависеть от зарубежной продукции.