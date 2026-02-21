Миссия Artemis II может состояться уже в следующем месяце

В этом месяце Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) провело ряд испытаний, результаты которых поставили под сомнение планы по запуску миссии Artemis II («Артемида-2»), в рамках которой астронавты должны были отправиться на Луну. Миссия неоднократно откладывалась, а наиболее вероятным сроком её проведения был март 2026 года, но до сих пор существует вероятность переноса. Источник изображения: NASAПрошедшие 19 февраля испытания вселяют надежду, что запуск Artemis II всё же состоится в следующем месяце. В настоящее время инженеры NASA проводят анализ результатов испытаний, в то время как экипаж 20 февраля приступил к подготовке. Членов экипажа поместили на 14-дневный карантин, призванный ограничить воздействие болезней перед запуском, что создаёт теоретическую возможность для его проведения в марте.

Окончательное решение о том, состоится ли запуск миссии в марте или будет вновь перенесён, остаётся за экспертной комиссией. Однако американские СМИ преждевременно сообщают, что всё же NASA решит не переносить миссию. Стоит отметить, что у астронавтов есть окно в пять дней для проведения запуска в марте, после чего им придётся дожидаться конца апреля.

Запуск Artemis II станет первым реальным полётом ракеты Space Launch System, которая последний раз взлетала в 2022 году без экипажа. Ракета проектировалась специально для полётов на Луну. Планируемая миссия не предусматривает высадку на Луну, но всё же сделает астронавтом первыми, кто совершил полёт на спутник на Земли за последние несколько десятилетий.