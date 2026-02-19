Компания Google объявила об интеграции чат-бота Gemini с моделью искусственного интеллекта (ИИ) Lyria 3, которая позволяет пользователям в одном чате создать музыкальную песню и обложку к ней. Продолжительность трека ограничивается 30-ю секундами, а его генерация занимает меньше минуты.
Для генерации песни достаточно сделать короткое описание или даже прикрепить фотографию, которая станет основой для трека. Пользователь может выбрать стиль песни из предложенных или самостоятельно задать чат-боту, кем или чем ему вдохновиться. При этом Google подчёркивает, что Lyria 3 пока не может создавать «музыкальные шедевры», а лишь предоставляет пользователю возможность для самовыражения.
Следует отметить, что Google гарантирует приемлемое качество генерации на английском, немецком, испанском, французском, хинди, японском, корейском и португальском языках. Генерация на другом языке, например русском, тоже возможна, но качество крайне хромает и выдаёт использование ИИ, в то время как песню на английском сложно отличить от живого исполнения. В планах компании расширять качество и количество доступных к генерации языков.
Перейти к генерации собственной песни с помощью Gemini можно в чат-боте, открыв вкладку «Инструменты» и выбрав «Создание музыки». Без выбора инструмента чат-бот не сможет создать полноценную песню, а максимум выдаст текст к ней.