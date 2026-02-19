Инструмент доступен всем пользователям

Компания Google объявила об интеграции чат-бота Gemini с моделью искусственного интеллекта (ИИ) Lyria 3, которая позволяет пользователям в одном чате создать музыкальную песню и обложку к ней. Продолжительность трека ограничивается 30-ю секундами, а его генерация занимает меньше минуты.

Источник изображения: GoogleДля генерации песни достаточно сделать короткое описание или даже прикрепить фотографию, которая станет основой для трека. Пользователь может выбрать стиль песни из предложенных или самостоятельно задать чат-боту, кем или чем ему вдохновиться. При этом Google подчёркивает, что Lyria 3 пока не может создавать «музыкальные шедевры», а лишь предоставляет пользователю возможность для самовыражения.

Следует отметить, что Google гарантирует приемлемое качество генерации на английском, немецком, испанском, французском, хинди, японском, корейском и португальском языках. Генерация на другом языке, например русском, тоже возможна, но качество крайне хромает и выдаёт использование ИИ, в то время как песню на английском сложно отличить от живого исполнения. В планах компании расширять качество и количество доступных к генерации языков.

Перейти к генерации собственной песни с помощью Gemini можно в чат-боте, открыв вкладку «Инструменты» и выбрав «Создание музыки». Без выбора инструмента чат-бот не сможет создать полноценную песню, а максимум выдаст текст к ней.