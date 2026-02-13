Об этом сообщает издание Reuters, ознакомившееся с соответствующей служебной запиской

Компания OpenAI (США) в письме американским законодателям предупредила о том, что китайский стартап DeepSeek, разработавший одноимённый чат-бот, использовали модели ChatGPT для обучения своего искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Reuters, ознакомившееся с соответствующей служебной запиской. Источник изображения: ReutersПредставители компании в письме утверждают, что китайская компания якобы разработала способы обхода ограничения доступа и выгружала ответы из моделей OpenAI для использования их в обучении собственного чат-бота DeepSeek. Такой подход, по мнению OpenAI, предоставил DeepSeek преимущество и позволил ускорить развитие ИИ‑моделей, не тратя столько ресурсов, сколько затрачивали на это начавшиеся с нуля американские компании.

В начале 2025 года DeepSeek открыла доступ к своему чат-боту, который продемонстрировал конкурентный набор возможностей. Рынок компаний США в области ИИ отреагировал падением, поскольку Китай продемонстрировал конкурентоспособность, несмотря на вводимые Вашингтоном ограничения на продажу китайским компаниям мощных вычислительных чипов.