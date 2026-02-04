Страна инвестирует в свою оборону на фоне общей тенденции перевооружения в Европе

Компания KNDS Group объявила о получении контрактов на поставку 269 бронеавтомобилей в рамках программы CaMo (Capacité Motorisée), которая представляет собой разработку отдельных модификаций броневиков на базе семейства SCORPION. Примечательным является то, что к закупкам техники присоединился Люксембург, численность вооружённых сил которого составляет менее 1 тысячи человек. Источник изображения: Wikimedia CommonsСтрана планирует приобрести 38 бронеавтомобилей Jaguar, а также 16 Griffon. Их передадут батальону егерей. При этом Люксембург прибег не к механизму прямых закупок, а совместному контракту с Бельгией при поддержке процесса планирования обороны НАТО (NDPP).

Помимо Люксембурга, контракты на поставку бронеавтомобилей Griffon и Serval разместила Бельгия – 92 и 123 единицы соответственно. Страна получит доступ ко всему спектру техники, разработанной в рамках программы SCORPION, что повысит оперативную совместимость. Большую часть бронемашин соберут в Бельгии, на предприятии MOL CY, где также оснастят дистанционно управляемыми боевыми модулями производства бельгийской компании FN HERSTAL