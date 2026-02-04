Она получила название «Арктический часовой»

Пресс-секретарь Верховного главнокомандования объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл (Martin O’Donnell) заявил о планировании мероприятий, связанных с усиленным наблюдением в Арктике в рамках будущей миссии Arctic Sentry («Арктический часовой»). Идея о запуске соответствующей миссии появилась на фоне территориальных притязаний США к Гренландии, но впоследствии трансформировалась в концепцию совместной операции со всеми участниками НАТО. Источник изображения: НАТОПредставитель SHAPE отказался раскрывать какие-либо подробности обсуждений, поскольку планирование только началось. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подтвердил военное планировании новой миссии НАТО, подчеркнув, что крайне важным является совместная работа со всеми союзниками для повышения безопасности в Арктике и Северной Атлантике.

Министры обороны стран НАТО планируют встречу в Брюсселе 12 февраля, но неизвестно, станет ли «Арктический часовой» темой для обсуждений. Внутренние правила НАТО позволяют руководителю SHAPE генералу США Алексусу Гринкевичу самостоятельно объявлять о каких-либо мероприятиях, реализуемых для усиления бдительности в каком-либо стратегически важном регионе.