Иранская нефть дешевле, чем подконтрольная США венесуэльская

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая начали заменять поставки нефти из Венесуэлы. До недавних пор они отдавали предпочтение импорту дешёвой венесуэльской нефти, но ситуация изменилась после того, как США установили контроль над энергетической отраслью страны. Источник изображения: Reuters, Raheb HomavandiВ настоящее время венесуэльская нефть реализуется международными трейдинговыми группами Vitol и Trafigura, которые планируют продать до 50 миллионов баррелей. Однако, по данным издания, китайские НПЗ вряд ли примут предложение от трейдеров, действующих в партнёрстве с США. Дело в том, что Vitol и Trafigura предлагают клиентам скидку на венесуэльскую нефть всего лишь в 5 долларов за баррель по сравнению с эталонным Brent. В то же время иранская марка Heavy продаётся со скидкой 12 долларов за баррель, что значительно выгоднее для импортёров.

Reuters подчёркивают, что китайские НПЗ также могут отдать предпочтение российской марке Urals, поскольку она также торгуется со скидкой – 11 долларов за баррель. Аналитический центр Kpler оценивал импорт Китаем венесуэльской нефти в 394 тысяч баррелей в сутки на момент 2025 года. На долю венесуэльской нефти приходилось около 4% от общего импорта нефти Китаем через морские пути.