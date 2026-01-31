Сайт Конференция
Nacvark
Норвегия заказала у Германии ещё две подводные лодки типа 212CD
Контракт получила немецкая судостроительная компания TKMS

Немецкая судостроительная компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) объявила об одобрении правительством Норвегии приобретения ещё двух подводных лодок типа 212CD. Суммарно норвежский флот получит шесть немецких подлодок, что делает данный заказ крупнейшим для TKMS.Источник изображения: компания TKMSВ пресс-релизе компании акцентируют внимание на том, что принятое норвежским правительством решение способствует укреплению оперативной совместимости НАТО, поскольку Норвегия, как и Германия, станут эксплуатантами одних и тех же подводных лодок. Помимо этого, увеличение заказа и формат совместных закупок делает контракт более привлекательным с точки зрения затрат и добавленной стоимости для немецкой и норвежской промышленности.

TKMS напоминает, что их компания также предлагает эти подлодки Канаде, которая может приобрести сразу до 12 единиц 212CD. Для достижения этой цели руководство компании продолжает работать со своими немецкими и норвежскими партнёрами, чтобы доказать эффективность программы.

Не уточняется, в какую сумму обойдутся Норвегии дополнительные подлодки. Однако изначально TKMS строила 6 подлодок (4 для Норвегии и 2 для Германии) за 5,5 миллиардов евро.

#германия #норвегия
Источник: tkmsgroup.com
Сейчас обсуждают

panfilovs
17:33
А я комплект DDR5 памяти по гарантии отправил в Нидерланды в Патриот, они получили ее, сказали, что в течение нескольких дней отправят, сообщат код и уже вторую неделю тишина... Еще немного подожду и ...
Пользователь отправил Ryzen 9 7950X3D на ремонт по гарантии и взамен получил Ryzen 9 9950X3D
Яков Рудев
17:30
Так мир не заканчивается только игрушками и офисными программами. У меня 16 ядерник и в играх не плохо и в работе отлично себя ведет и не надо покупать за дорого профессиональное железо.
Новый 12-ядерный кристалл с ядрами AMD Zen 6 может увеличиться относительно 8-ядерного только на 7%
Mint
17:24
Долбаёбу автору нищему это нужно было
Апгрейд офисной связки до околоигровой
corsi
17:22
Это апгрейд древнего говна до уровня околоофисной печатной машинки. Зачем и кому это надо - совершенно не понятно.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Mint
17:20
Что молчишь? Вижу, что cocaл
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Mint
17:18
Да, срать на него, у нас такая развлекуха тут, а проц скоро сдеградирует
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Mint
17:18
ему просто нравится его 14700к, и он фанат синих, этого достаточно для того что-бы всем рассказывать какой он крутой перец, мне от этого лично не тепло, ни холодно.. проц у него не так уж и плох по те...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Mint
17:18
А это и не нужно понимать, ща два стукача настучат (бернинган и китя) и мои посты удалят
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Mint
17:16
Ты cocaл у кота, признавайся, долбаёп?
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Родион Вестов
17:16
Завтра мы разломаем старый утюг. Ждите новых анонсов.
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
