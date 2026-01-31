Контракт получила немецкая судостроительная компания TKMS

Немецкая судостроительная компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) объявила об одобрении правительством Норвегии приобретения ещё двух подводных лодок типа 212CD. Суммарно норвежский флот получит шесть немецких подлодок, что делает данный заказ крупнейшим для TKMS. Источник изображения: компания TKMSВ пресс-релизе компании акцентируют внимание на том, что принятое норвежским правительством решение способствует укреплению оперативной совместимости НАТО, поскольку Норвегия, как и Германия, станут эксплуатантами одних и тех же подводных лодок. Помимо этого, увеличение заказа и формат совместных закупок делает контракт более привлекательным с точки зрения затрат и добавленной стоимости для немецкой и норвежской промышленности.

TKMS напоминает, что их компания также предлагает эти подлодки Канаде, которая может приобрести сразу до 12 единиц 212CD. Для достижения этой цели руководство компании продолжает работать со своими немецкими и норвежскими партнёрами, чтобы доказать эффективность программы.

Не уточняется, в какую сумму обойдутся Норвегии дополнительные подлодки. Однако изначально TKMS строила 6 подлодок (4 для Норвегии и 2 для Германии) за 5,5 миллиардов евро.