Итальянская армия модернизует парк бронетехники

Совместное предприятие Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (Rheinmetall и Leonardo) сообщил о передаче Вооружённым силам Италии первой партии боевых машин пехоты (БМП) KF-41 Lynx, впервые представленных в 2018 году. Первая партия состоит из 4 БМП, в то время как суммарный заказ Рима на данный момент составляет 21 единицы техники.

Церемонию передачи итальянской армии первых KF-41 посетили представители военного руководства страны, включая министра обороны Гвидо Крозетто и начальника штаба вооружённых сил генерала Кармине Мазиелло. Поставки осуществляются в рамках программы A2CS, направленной на модернизацию устаревшего парка бронетехники передовыми технологиями, отличающимися высоким уровнем цифровизации.

KF-41 производится совместно немецким концерном Rheinmetall и итальянской компанией Leonardo. Основная цель – предоставить вооружённым силам гибкую, надёжную и современную модель БМП, которая обладает передовыми технологическими возможностями. Lynx разработан в различных конфигурациях: мобильный командный пункт, санитарно-эвакуационная машина и транспорт для перевозки личного состава. Ожидается, что в будущем Италия приобретёт в рамках программы A2CS более 1 тысячи БМП KF-41 Lynx. Начало поставок было запланировано в этом году