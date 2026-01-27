Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Молдавия и Польша подпишут двухстороннее соглашение по обороне
Президенты обеих стран провели встречу, подтвердив готовность к сотрудничеству

Президент Молдавии Майя Санду провела встречу с польским президентом Каролем Навроцким, по итогам которой они сделали ряд заявлений перед прессой. Страны подтвердили готовность к сотрудничеству, в том числе в сфере обороны, в связи с чем готовят двухстороннее соглашение «для противодействия современным угрозам».

Молдавский президент отметила, что соглашение затронет «вопросы устойчивости, борьбы с гибридными угрозами и защиту критической инфраструктуры». В то же время Навроцкий выразил поддержку политике Кишинёва, которая направлена на разрыв прошлых связей и евроинтеграцию. Молдавия является одним из кандидатов на вступление в Европейский союз в ходе планируемого расширения в конце текущего десятилетия.

Может быть интересно

Польский президент также анонсировал отправку в Кишинёв польской экономической миссии, которая сосредоточится на вопросах «исторической памяти, развития образовательных институтов и расширения экономических и торговых связей». В частности, страны видят неиспользованный потенциал для расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры, энергетики и цифровой экономики.

Ранее стало известно, что Молдавия запустила процесс выхода из Содружества независимых государств (СНГ). В Кишинёве планируют денонсировать ключевые документы, обеспечивающие стране членство в СНГ.

#польша #молдавия
Источник: newsmaker.md
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
2
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
15
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
2
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
1
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
37
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
6
На спутниковых снимках замечен прогресс Китая в строительстве авианосца с ядерной силовой установкой
+
Anthropic пересматривает тесты для соискателей из-за успехов своей нейросети Claude
+
Экстренный патч KB5078127 для Windows 11 восстанавливает работоспособность ряда приложений
1
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
11
ТАСС: Мошенники заставляют продавать квартиры под предлогом защиты от рейдеров
3
MWM: Китай заменяет российские системы на отечественные в ходе модернизации эсминцев Type 051C
1
AMD подтвердила существование процессора Ryzen 9 9950X3D2
1
Microsoft сообщает о проблеме с загрузкой некоторых ПК после установки KB5074109 для Windows 11
5
Гендиректор Intel подтвердил выход процессоров Nova Lake в конце 2026 года
7
Пользователь в коробке с RTX 5090 получил камни, завернутые в полотенце
+
Новая мошенническая схема: Телефонные аферисты выманивают деньги под предлогом поимки преступника
+
Моддер превратил PlayStation 4 Slim в портативную игровую консоль
1
Tom's Hardware утверждает — AMD Ryzen 7 9850X3D может сэкономить при сборке ПК во время кризиса ОЗУ
+
В Китае продемонстрировали дрон-снайпер для стрельбы до 100 метров
2

Популярные статьи

Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
24
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
1
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3

Сейчас обсуждают

ExtenZ
08:17
кек, кроме эти дДВА, Карл, игр больше нет? иди в вартаyдер или варфрейм упс, забыл шо на Руси инету нема
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
lighteon
08:14
Насчёт первого, похоже - ошибка. Все же запускается. Насчёт второго вроде как нет, есть подтверждение вылета игры
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
ExtenZ
08:10
i7 6700/7700 и ddr3L хоть отмазайся
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Сергей Анатолич
06:52
Честно говоря оригинальная PS5 RDR2 и так тянет на пределе, что они там ещё улучшать в графике хотят?
Red Dead Redemption 2 Enhanced для PS5 и Switch 2 может выйти не раньше GTA 6
Сергей Анатолич
06:46
Мне кажется Венгрии со Словакией проще будет из ес выйти. Тем более, что это решение принималось без их участия. Демократия, мать их. К тому же к 2027 году не известно кто будет рулить во франции и ге...
В ЕС согласовали полный отказ от российского газа к осени 2027 года
Fess 11fess11
06:44
Может он камни коллекционирует.
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
si-cat
06:37
Реэкспорт.
Россия в 2025 году стала вторым по объёму экспортным рынком для китайских автомобилей
si-cat
06:35
"..но необходимо отдавать себе отчёт в том, что по своей реальной стоимости — без учёта таможенных пошлин и российской забавы в лице утильсбора — у китайских машин бюджетного сегмента действительно не...
Россия в 2025 году стала вторым по объёму экспортным рынком для китайских автомобилей
Владимир Верминский
06:24
Да да добровольно как с короновирусом рекомендации были,а по факту заставляли надевать нармодник который ничего не давал так как менять нужно его за день много раз,но всем было пох и здесь будет так ж...
«Ведомости»: Разработчики мессенджера Max усилили защиту его инфраструктуры посредством VKey
Nacvark
06:12
курьеры ведь итак сами покупают себе велосипед в большинстве случаев )) лучше никто о тебе не позаботится, кроме тебя самого
В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter