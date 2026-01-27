Президенты обеих стран провели встречу, подтвердив готовность к сотрудничеству

Президент Молдавии Майя Санду провела встречу с польским президентом Каролем Навроцким, по итогам которой они сделали ряд заявлений перед прессой. Страны подтвердили готовность к сотрудничеству, в том числе в сфере обороны, в связи с чем готовят двухстороннее соглашение «для противодействия современным угрозам».

Молдавский президент отметила, что соглашение затронет «вопросы устойчивости, борьбы с гибридными угрозами и защиту критической инфраструктуры». В то же время Навроцкий выразил поддержку политике Кишинёва, которая направлена на разрыв прошлых связей и евроинтеграцию. Молдавия является одним из кандидатов на вступление в Европейский союз в ходе планируемого расширения в конце текущего десятилетия.

Польский президент также анонсировал отправку в Кишинёв польской экономической миссии, которая сосредоточится на вопросах «исторической памяти, развития образовательных институтов и расширения экономических и торговых связей». В частности, страны видят неиспользованный потенциал для расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры, энергетики и цифровой экономики.

Ранее стало известно, что Молдавия запустила процесс выхода из Содружества независимых государств (СНГ). В Кишинёве планируют денонсировать ключевые документы, обеспечивающие стране членство в СНГ.