Nacvark
Индонезия получила от Франции первую партию истребителей Rafale
Соглашение на их поставку было подписано в 2022 году

Правительство Индонезии подтвердило прибытие в страну первой партии из трёх истребителей Rafale, приобретённых у Франции. Контракт на поставку 42 самолётов стоимостью 8 миллиардов долларов был заключён ещё в 2022 году и расширен в прошлом году после размещения дополнительного заказа.

Французские истребители прибыли на авиабазу Роэсмин Нурджадин в Пеканбару, расположенную на западном острове Суматра. Они полностью готовы к эксплуатации и передаче индонезийским военно-воздушным силам. Ещё в прошлом году были кадры с завода Dassault Aviation, где был продемонстрировал истребитель Rafale в национальной раскраск Индонезии.

Может быть интересно

Индонезийское правительство ожидает, что поставки новых истребителей продолжатся в этом году. Ожидается передача ещё как минимум одной партии Rafale, которая, судя по всему, также будет состоять из нескольких самолётов.

Индонезия рассматривает приобретение истребителей Rafale как часть всеобъемлющего сотрудничества с Францией в сфере обороны. Страна также приобрела другую военную технику, включая военно-транспортные самолёты Airbus A400M. Помимо этого, Джакарта изучает возможность приобретения французских подводных лодок.

#франция #индонезия #rafale #dassault aviation
Источник: aerotime.aero
