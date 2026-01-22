Как сообщает General Atomics, беспилотник самостоятельно выполнил боевое задание

Компания General Atomics Aeronautical Systems (США) сообщила об очередных испытаниях беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-20 Avenge, который выполнил полёт в автономном режиме и успешно осуществил перехват самолёта противника. Перехват был осуществлён в автономном режиме, то есть с использованием передового программного обеспечения.

Как сообщается в пресс-релизе компании, MQ-20 столкнулся с другим самолётом, которым управлял пилот. После этого он идентифицировал цель в небе, рассчитал траекторию перехвата и смоделировал выстрел по цели. В случае, если бы речь шла о боевом применении, американский БПЛА мог успешно уничтожить пилотируемый самолёт после получения разрешения от командного пункта.

Испытания также включали стандартные миссии: следование по заданному маршруту, ожидание в воздухе, внезапная смена курса, скорости и высоты. БПЛА также избегал отдельные зоны, обозначенные как запрещённые для полётов.

General Atomics Aeronautical Systems акцентирует внимание на том, что прошедшие испытания MQ-20 Avenge демонстрируют возможности БПЛА решать сложные задачи в автономном режиме, полагаясь на датчики и программное обеспечение.