Суммарно было заказано 97 грузовиков, которые имеют возможность быстрого десантирования с воздуха

Компания Oshkosh Defense (США) объявила о заключении контракта с Армией США на поставку дополнительных 97 грузовиков FMTV A2 в вариантах с колёсной формулой 6×6 и 4×4. Грузовики предназначены для быстрого десантирования с воздуха, а также оснащаются специальными комплектами для работы в отдалённых районах с экстремально низкими температурами.

В пресс-релизе компании подчёркивают важность грузовиков с арктическими комплектами, учитывая приоритетное внимание США к операциям в Арктике. С помощью данных транспортных средств можно обеспечивать снабжение между подразделениями, сохраняя мобильность и боеготовность. При этом конкретно данный контракт охватывает ту модификацию, которая упрощает проведение десантных операций с использованием FMTV A2.

FMTV A2 в этой конфигурации являются относительно новыми, поскольку их испытания завершились только в 2023 и 2024 годах. Обе платформы подтвердили надёжность и эффективность в операциях по десантированию в арктические районы.

Примечательно, что Армия США заключила контракт с Oshkosh Defense действительно на фоне растущего интереса к Арктике, особенно к острову Гренландия, на который американские власти имеют свои планы.