Утраченные курдами территории, очевидно, никто им не вернёт

Правительство Сирии и Сирийские демократические силы (СДС, сирийские курды), поддерживаемые США, вчера подписали соглашение о прекращении огня. Соответствующая договорённость была достигнута после того, как сирийская армия вытеснила курдов с ряда стратегически важных территорий, пока Вашингтон призывал к прекращению огня. Позиции СДС крайней ослаблены после того, как США по итогам гражданской войны в Сирии начало выводить свои войска из-за пересмотра приоритетов.

В рамках данного соглашения СДС соглашается уступить правительственным силам контроль над провинциями Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасака к востоку от реки Евфрат. До недавних пор правительство Сирии и СДС разделяла река, которая была форсирована сирийской армией в рамках небольшого наступления. Подписанное соглашение также предусматривает передачу Сирии части пограничных переходов и нефтегазовых месторождений, которые на протяжении многих лет контролировались курдами. Так, например, теперь Сирия контролирует крупнейшие в стране месторождения нефти Омар и газа Коноко, а также Евфратскую гидроэлектростанцию мощностью 880 мегаватт. Красным цветом выделен ориентировочный участок, перешедший под контроль Сирии

в результате форсирования военными реки ЕвфратМинистр финансов Сирии Мохаммед Иср Барниех подчёркивает, что контроль над данными объектами предоставляет хорошие перспективы для государственного бюджета и усилий по восстановлению страны, серьёзно пострадавшей в ходе гражданской войны.

Тем не менее, СДС по-прежнему контроль большую часть территорий на северо-востоке страны. Однако, судя по всему, без вмешательства США сирийские курды вряд ли смогут удержать эти территории в ближайшие годы. В марте 2025 года стороны уже договаривались о прекращении огня, но оно стало лишь «передышкой» для правительственных сил, свергнувших прошлое правительство.