В августе 2025 года бизнесмен сообщал о закрытии этого проекта из-за смены приоритетов

Основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил, что его компания приступит к разработке суперкомпьютера нового поколения Dojo3. Перезапуск закрытого проекта стал возможен после того, как компания завершила разработку чипа AI5, работа над которым стала в 2025 году поводом для роспуска команды по Dojo.

Информации о Dojo3 крайне мало, но известно, что разработка позволит развивать технологии искусственного интеллекта, в том числе для электрокаров Tesla. Компания может использовать их для усовершенствования технологии «автономного такси», а также других задач, связанных с необходимостью машинного обучения.

Впервые Илон Маск представил суперкомпьютер Dojo в 2021 году, сообщив, что основной его задачей будет машинное обучение искусственного интеллекта. Впоследствии Tesla начала работать над проектом Dojo2, а затем и Dojo3. В августе 2025 года Маск объявил о закрытии проекта Dojo3, распустив команду, поскольку приоритеты компании изменились в пользу разработки AI5 и AI6. Примечательно, что тогда бизнесмен говорил об отсутствии смысла разделять ресурсы Tesla одновременно на разработку и AI, и Dojo, ведь чипы Tesla в каком-то смысле тоже пригодны для машинного обучения.