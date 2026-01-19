Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Маск объявил о возобновлении Tesla работы над суперкомпьютером Dojo3
В августе 2025 года бизнесмен сообщал о закрытии этого проекта из-за смены приоритетов

Основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил, что его компания приступит к разработке суперкомпьютера нового поколения Dojo3. Перезапуск закрытого проекта стал возможен после того, как компания завершила разработку чипа AI5, работа над которым стала в 2025 году поводом для роспуска команды по Dojo.

Информации о Dojo3 крайне мало, но известно, что разработка позволит развивать технологии искусственного интеллекта, в том числе для электрокаров Tesla. Компания может использовать их для усовершенствования технологии «автономного такси», а также других задач, связанных с необходимостью машинного обучения.

Впервые Илон Маск представил суперкомпьютер Dojo в 2021 году, сообщив, что основной его задачей будет машинное обучение искусственного интеллекта. Впоследствии Tesla начала работать над проектом Dojo2, а затем и Dojo3. В августе 2025 года Маск объявил о закрытии проекта Dojo3, распустив команду, поскольку приоритеты компании изменились в пользу разработки AI5 и AI6. Примечательно, что тогда бизнесмен говорил об отсутствии смысла разделять ресурсы Tesla одновременно на разработку и AI, и Dojo, ведь чипы Tesla в каком-то смысле тоже пригодны для машинного обучения.

#сша #tesla #илон маск #dojo
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
15
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
10
Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
+
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
2
Live Science: Космос может быть «липкой жидкостью», а не пустым пространством
+
Intel может выпустить процессоры Bartlett Lake-S с 10 и 12 производительными ядрами для LGA-1700
+
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
4
Конвертоплан с поворотными винтами MV-75 заменит в армии США Black Hawk уже в 2027 году
2
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей 2025 года
3
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
7
Phys.org: Ученые впервые сняли в реальном времени движение электронов при разрыве связей
1
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
+
Military Watch Magazine сравнил новый российский «Хищник» с советским МиГ-25
2
Bloomberg: Стоимость постройки линкора класса «Трамп» может обойтись бюджету США в $22 млрд
1
Guardian: Астрономы готовятся снять первое в истории видео черной дыры
+
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
3
Carscoops: GM представил в Китае кроссовер Wuling Xingguang 560 по цене эквивалентной ₽667000
1
Итальянские истребители Eurofighter сопроводили российский десантный самолёт в Прибалтике
1
Moto Watch поступят в продажу с 23 января
+
Группа учёных России и Китая создала увеличивающий мощность и надёжность Li-ion батарей электролит
+

Популярные статьи

От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
5
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
5
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+

Сейчас обсуждают

swr5
11:08
Что за чушь, годами работает и по крайней мере в стиме все игры играются.
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Kenan Javaodov
10:53
Чувак который не может рекламу отключить пытался писать статью о том какая виндовс не хорошая.
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Олег Питковский
10:41
Так поставь блокировку рекламы. Открой в Firefox, Edge, Vivalde или любом другом браузере, где можно поставить или включить блокировку рекламы.
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Еркин Едигеев
10:15
Сокет 1150 сильно устаревший. У меня как временное решение плата Asus на 1151 с 4×ddr3 32gb и процессор i7 6700. Причем из всей системы был куплен проц и ссд. Плата (была неисправна)вместе с озу доста...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
~Valera~
10:11
Через пару лет память на вес продавать будут
ASUS объявляет о стратегии «Всё в ИИ» на фоне роста доходов от серверного бизнеса
Purga
10:09
Дома есть комплекты: 1 - DDR3 8192MBx2 2400MHz Kingston HyperX Beast [KHX24C11T3K2/16X/HX324C11T3K2/16] 2 - DDR3 4096MBx2 2133MHz Kingston HyperX Beast [KHX21C11T3K2/8X/KHX321C11T3K2/8] Надо кому...
Цены DDR3 в Европе увеличились в два раза за полгода на фоне более заметного подорожания DDR4 и DDR5
Djames Kuk
09:44
Наглядный пример насколько винда 11 неоптимизированное нечто. Хотел написать раскрытый по смыслу коммент , но убогая реклама на этом сайте, которая вылезает каждые 2 секунды и мешает писать с телефон...
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
swr5
09:40
Можно по разному относиться к Asus, но биос их материнок - это пример для всех остальных.
ASUS представила новый UEFI BIOS для материнских плат AMD 800 серии Neo
..[StyX]...
09:36
Можно, а зачем?
«АвтоВАЗ» не намерен производить Lada Granta с автоматической трансмиссией
Сергей Анатолич
09:32
Ну они, в их фантазиях, уже победили в двух мировых войнах и первые вышли в космос. Врут как дышат!
Армия США выбирает барражирующие боеприпасы Hero-90 для проведения ускоренных испытаний
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter