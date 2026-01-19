Общий объём экспорта нефти из Венесуэлы упал на 75%

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что после взятия США контроля над нефтяной отраслью Венесуэлы общий объём экспорта упал на 75%. Поставки венесуэльской нефти Китаю и Кубе были прекращены, в то время как США по-прежнему получают её для переработки.

Китай был крупнейшим импортёром венесуэльской нефти, на долю которого приходилось до 440 тысяч баррелей в сутки. Большая часть перевозок осуществлялась с помощью «теневого флота», возможности которого были подорваны морской блокадой США. Занимавшиеся экспортом венесуэльской нефти танкеры либо смогли прорвать американскую блокаду и больше не приближаются к берегам Венесуэлы, либо арестованы США. Оставшаяся часть танкеров, работающих на законных основаниях, занимаются перевозками нефти в США.

The Wall Street Journal подчёркивает, что экспорт нефти на Кубу имел важное значение для острова, чья энергосистема теперь под угрозой. В то же время Китаю придётся искать альтернативные варианты экспорта, обращаясь, например, к Канаде. Маловероятно, что Венесуэла продолжит экспортировать нефть этим странам, учитывая стремления США продавать венесуэльскую нефть по рыночной стоимости странам Южной Америки.