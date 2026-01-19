Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
WSJ: США прекратили экспорт венесуэльской нефти Китаю и Кубе
Общий объём экспорта нефти из Венесуэлы упал на 75%

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что после взятия США контроля над нефтяной отраслью Венесуэлы общий объём экспорта упал на 75%. Поставки венесуэльской нефти Китаю и Кубе были прекращены, в то время как США по-прежнему получают её для переработки.

Китай был крупнейшим импортёром венесуэльской нефти, на долю которого приходилось до 440 тысяч баррелей в сутки. Большая часть перевозок осуществлялась с помощью «теневого флота», возможности которого были подорваны морской блокадой США. Занимавшиеся экспортом венесуэльской нефти танкеры либо смогли прорвать американскую блокаду и больше не приближаются к берегам Венесуэлы, либо арестованы США. Оставшаяся часть танкеров, работающих на законных основаниях, занимаются перевозками нефти в США.

The Wall Street Journal подчёркивает, что экспорт нефти на Кубу имел важное значение для острова, чья энергосистема теперь под угрозой. В то же время Китаю придётся искать альтернативные варианты экспорта, обращаясь, например, к Канаде. Маловероятно, что Венесуэла продолжит экспортировать нефть этим странам, учитывая стремления США продавать венесуэльскую нефть по рыночной стоимости странам Южной Америки.

#сша #китай #нефть #венесуэла #куба
Источник: wsj.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
10
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
6
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
2
Live Science: Космос может быть «липкой жидкостью», а не пустым пространством
+
Popular Mechanics: Физики расширили применение первого закона термодинамики
+
Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
+
Intel может выпустить процессоры Bartlett Lake-S с 10 и 12 производительными ядрами для LGA-1700
+
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
7
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей 2025 года
3
Конвертоплан с поворотными винтами MV-75 заменит в армии США Black Hawk уже в 2027 году
2
Phys.org: Ученые впервые сняли в реальном времени движение электронов при разрыве связей
+
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
3
Popular Mechanics: В США представили прототип шестерён работающих без механического зацепления
2
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
3
DLSS 4.5 на RTX 3080 снижает fps в Cyberpunk 2077 на фоне DLSS 4 и 3
1
Итальянские истребители Eurofighter сопроводили российский десантный самолёт в Прибалтике
1
Carscoops: GM представил в Китае кроссовер Wuling Xingguang 560 по цене эквивалентной ₽667000
1
Американский фонд хочет взыскать с России царский долг на $225 млрд за счёт замороженных активов
4
Bloomberg: Стоимость постройки линкора класса «Трамп» может обойтись бюджету США в $22 млрд
1
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
+

Популярные статьи

От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
3
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
5
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+

Сейчас обсуждают

Алекс Федор
05:22
в первом конфиге памяти всего 16Gb процессор тут ни причём походу
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Алексей Трухин
04:49
И все зионщики за последние 10 лет такие: "Да-да, пошли мы нахер" ? Не, нифига. Эта статья — мусор.
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Вадим Берёзкин
04:09
Балаболка, расскажи какой закон физики нурушил орешник?
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
Вадим Берёзкин
04:08
Ну вот прилетело 2 орешника без боевой части по Днепру и Львову. Перехватили? Попали точно куда надо? Или ты просто пердишь в лужу?
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
Вадим Берёзкин
04:07
Эта шляпа не смогла должным образом сбить 30-50 летние Иранские ракеты)) сказочник. А вот Орешник и Герани летают на Патриотами "как к себе домой".
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
Вадим Берёзкин
04:05
Гиперзвуковая ракета это ж не наука, не техника - это МАГИЯ! Такой смешной)
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
Вадим Берёзкин
04:04
А кто смеётся?) Украина? Европа? США? Скинь пруф, балаболка. А то в Днепре и Львове не смеются. Жди следующую партию "орешков", тоже поржешь
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
Garthar
03:45
Фильмы квартета И только первые хороши. Потом они начали скатыватся увы.
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
Garthar
03:44
Требовалось. В оригинальной карме для выхода в ЕС заменили кровь на зеленую именно поэтму
Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift отправилась в печать — релиз состоится в начале февраля
Vodoley-Barmaley
03:07
Сколько лет прошло, а убогая аДминистрация сайта, не нашла ничего лучше чем поднимать просмотры своего убогого сайта срачами зарабатывая на рекламе. Непранов ваш Бог. Поклоняйтесь ему рабы. Хотя сам ...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter