США призывают к сдержанности, но пока безуспешно

Издание Reuters сообщает, что вооружённые силы Сирии вступают в бои с поддерживаемыми США курдскими силами, действующими под эгидой Сирийских демократических сил (СДС). Боевые действия возобновились на севере Сирии, в районе стратегически важных позиций и нефтяных месторождений вдоль реки Евфрат.

В материале издания объясняют, что несколько дней назад сирийская армия сосредоточила войска вокруг группы деревень, расположенных к западу от реки Евфрат. Впоследствии СДС согласовали отступление с ряда позиций в рамках «жеста доброй воли», но затем обвинили Дамаск в нарушении соглашения, поскольку сирийские военные не сбавили наступательные темпы. Сирия продолжает наступление на восток в города и нефтяные месторождения, не включённые в сделку.

В настоящее время, по официальным заявлениям Дамаска, сирийская армия установила контроль над нефтяными месторождениями Расафа и Суфьян, которые могут быть вновь введены в эксплуатацию. Тем не менее, наиболее крупные месторождения Сирии по-прежнему находятся под контролем СДС.

США призывают Сирию остановить наступление, но пока безуспешно. Расположенные на территории Сирии американские военные не вмешиваются в бои. Дело в том, что Вашингтон поддерживает как новое правительство Сирии, так и СДС, как давнего партнёра в борьбе с терроризмом в регионе.