Это ключевая военно-морская база в стране, откуда имеется доступ к важным судоходным путям в Тихом океане

Правительство США одобрило планы по реализации проекта в Перу, направленного на модернизацию военно-морской базы Кальяо и логистических элементов за 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA), которое уведомляет об экспорте военной техники и услуг.

В публикации DSCA не уточняется точный объём планируемых работ, но контракт охватывает все этапы модернизации, начиная от проектирования, заканчивая строительством. Подрядчик по контракту берёт на себя все логистические и инженерные задачи. При этом пока не определено, кто именно выступит основным подрядчиком по данному контракту.

В рамках данного контракта потребуется отправка в командировку до двадцати представителей подрядчиков или правительства США в Перу на срок до десяти лет для обеспечения управления строительством и надзора. Отмечается, что после модернизации будет улучшена портовая инфраструктура Перу, а это, в свою очередь, увеличит возможности обеспечения текущих и будущих военно-морских и логистических операций и потребностей в регионе.