Nacvark
ВМС Великобритании провели первый полёт беспилотного вертолёта Proteus
Вертолёт разрабатывается Leonardo под нужды британского флота

Королевские Военно-морские силы Великобритании сообщили о первом полёте беспилотного вертолёта Proteus, разрабатываемого итальянской компанией Leonardo специально для британского флота. Первый полёт был проведён через несколько недель после завершения всесторонних наземных испытаний на испытательной площадке.

В пресс-релизе Королевских ВМС подчёркивают, что разрабатываемые проекты автономной авиации будут работать вместе с пилотируемыми платформами. Разработка Proteus происходит в рамках утверждённого в прошлом году Стратегического обзора обороны, в котором делается ставка на развитие «гибридного флота» (комбинирование пилотируемых и беспилотных платформ). Так, например, британский флот уже эксплуатирует октокоптеры Malloy и Peregrine, которые выполняют задачи по обеспечению логистики на судах и разведывают местность за пределами видимости корабля.

Вместо кабины пилота Proteus оснащается различными датчиками и компьютерные системы, управляемые передовым программным обеспечением. Автономный вертолёт принимает решения с учётом окружающей среды.

Общая стоимость программы по разработке демонстрационного образца автономного вертолёта Proteus оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов и задействует 100 высококвалифицированных рабочих мест. При этом в мире пока нет аналогичных программ, направленных на разработку полноразмерных беспилотных вертолётов.

#великобритания #proteus
Источник: royalnavy.mod.uk
