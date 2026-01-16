Аэродромы могли быть атакованы, если бы взлетела авиация, но этого не случилось

Во время интервенции США в Венесуэлу 3 января 2026 года с целью захвата экс-президента Николаса Мадуро для последующего ареста американская армия нанесла серию ударов, особенно уделяя внимания местам расположения венесуэльских средств противовоздушной обороны.

Как сообщает The War Zone, ознакомившись с обнародованной служебной запиской Министерства юстиции США, американские военные планировали нанести удары по трём аэродромам Венесуэлы, но отказались от этой идеи. Три аэродрома рассматривались как места потенциального взлёта истребителей, поэтому военные США были готовы к ударам по ним, если на взлётно-посадочную полосу выйдут военные самолёты. Однако никакого сопротивления не было, поэтому армия США отказалась от ударов, учитывая значимость аэродромов как для военной, так и гражданской авиации.

В то же время американская армия нанесла удары по другим объектам, включая аэропорты, где находились средства противовоздушной обороны. В служебной записке планировщики подчёркивали, что Венесуэла обладает 75 зенитными комплексами, поэтому акцент делался на ударах именно по системам противовоздушной обороны.

На вооружении Венесуэлы имеются десятки российских истребителей Су-30МКВ и F-16A, но ни один из них не был поднят в небо 3 января 2026 года. Как итог, более 150 военных самолётов США беспрепятственно действовали во время обстрелов Каракаса.