Компания Huntington Ingalls Industries расширила своё предприятие в Портчестере

Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о расширении своего предприятия по производству беспилотных подводных аппаратов в Портчестере (Великобритания). Теперь площадь производственного объекта составляет 600 квадратных метров, что позволяет расширить текущие программы по разработке и производству беспилотных технологий.

Ожидается, что на базе предприятия теперь можно будет обслуживать и собирать подводные дроны REMUS 620, использующиеся в целях разведки, наблюдения, гидрографических исследований, противоминной борьбы и радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, компания сможет использовать объект для разработки нового семейства надводных дронов ROMULUS для Великобритании и других стран Европы.

HII не раскрывают сумму, которую потребовалось инвестировать для расширения производства. Однако упоминается, что инвестиции обусловлены растущим спросом на беспилотные технологии морского базирования. Если раньше предприятие могло принимать заказы на производство нескольких подводных дронов, то теперь британское предприятие готово взяться за сборку сразу 10 - 15 единиц.

В настоящее время подводные дроны REMUS производства HII эксплуатируются в 30 странах, включая 14 стран-участников НАТО. Новые REMUS 620 способны преодолевать расстояния до 500 километров и сохранять автономность в течение 110 часов.