Некоторые компании считают, что Венесуэла пока непригодна для инвестиций

В пятницу президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) провёл встречу с крупными нефтяными компаниями, на которой предлагал им инвестировать в Венесуэлу для увеличения добычи нефти в стране в рамках своего плана. Как пишет издание Financial Times, некоторые компании поставили под сомнение планы Трампа инвестировать 100 миллиардов долларов в венесуэльскую нефтяную отрасль, учитывая риски.

По данным издания, генеральный директор ExxonMobil Дэррен Вудс (Darren Woods) открыто заявил Трампу, что Венесуэла непригодна для инвестиций. Основной аргумент бизнесмена заключался в том, что активы его компании дважды конфисковались венесуэльским правительством. По его мнению, если Вашингтон хочет увидеть инвестиции в Венесуэлу, следует для начала внести серьёзные изменения в правовую базу страны, а также предоставить гарантии безопасности для инвесторов.

В то же время Chevron, чьи активы правительство Венесуэлы в полной мере не конфисковала, подтвердила готовность увеличить добычу на 50% в течение 18 - 24 месяцев. Другие небольшие компании также готовы инвестировать по несколько миллиардов долларов в разработку венесуэльских месторождений. Тем не менее, крупные нефтяные компании вроде ExxonMobil, судя по всему, не готовы на данном этапе к серьёзным инвестициям, а это, в свою очередь, ставит планы Дональда Трампа под сомнение.

Вышеупомянутая ExxonMobil уже имела опыт работы в Венесуэле, но в 2000-х её активы были национализированы Каракасом, а сама компания не смогла добиться справедливой компенсации от венесуэльского правительства. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье.