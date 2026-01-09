Внимание пилота привлекли оленьи рога и череп лося

В этом году суд округа Суит-Грасс (штат Монтана) признал виновным 36-летнего военнослужащего Национальной гвардии США Дени Линн Дрейпера (Deni Lynn Draper), который в мае прошлого года совершил посадку вертолёта UH-60 Black Hawk на частном ранчо в предгорьях. Об этом сообщает американское тематическое издание Task & Purpose и местные СМИ.

Внимание американского военного привлекли оленьи рога и череп лося, которые были обнаружены экипажем с воздуха. Пилот решил приземлиться, чтобы забрать останки животных, воспользовавшись государственной собственностью в личных интересах. Ещё в мае Дени Дрейпер предстал перед судом по обвинению в незаконном проникновении на частную собственность, но отверг обвинения.

В начале года представитель защиты пилота UH-60 Black Hawk заявил о пересмотре этой позиции и согласии обвиняемого признать вину с уточнением, что деяние за 15-летнюю военную службу было совершено «без злого умысла» и является ошибкой. Военнослужащему выписали штраф в размере 500 долларов. Помимо этого, представители Национальной гвардии штата Монтана планируют предпринять «соответствующие меры» в отношении сотрудника за неправомерное использование государственной собственности. При этом пресс-служба ведомства отказалась раскрывать, какие именно меры будут применены.

В то же время двое других членов экипажа, Майкл Винсент Брей и Перри Врей Вудленд, настаивают на своей невиновности и готовы предстать перед судом присяжных.