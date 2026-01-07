Это стало первым известным случаем их применения американскими военными для ударов по военным объектам

Издание The War Zone, проанализировав опубликованные в сети очевидцами из Венесуэлы видео от 3 января 2026 года, пишет, что армия США во время обстрела венесуэльских территорий впервые применила дроны-камикадзе. На опубликованных роликах слышен гул, за которым следуют взрывы, что характерно для ударных беспилотников одностороннего действия.

В материале издания напоминают, что США всегда использовали для ударов более дорогостоящее оружие – авиабомбы и ракеты. Однако теперь американская армия постепенно внедряет ударные дроны. Причём речь идёт не о полноценных беспилотных авиационных комплексах вроде MQ-9 Reaper, которые несут ракеты, а именно дронах-камикадзе.

The War Zone обращалось за комментариями к Командованию специальных операций США, которое ответственно за нанесение удара по Венесуэле, но военные отказались комментировать. Так или иначе, опубликованные в сети видео доказывают, что американские военные применяли во время обстрела не только ракеты, но и дроны-камикадзе. Таким образом, это первый известный случай когда американская армия массово применяет дроны-камикадзе для ударов по стратегическим объектам (авиабазы и другие военные объекты).

В настоящее время официально известно о наличии у США лишь ударных дронов LUCAS, являющихся постепенно совершенствующимся аналогом Shahed-136. При этом, вероятнее всего, американская армия параллельно ведёт секретную разработку других дронов-камикадзе.