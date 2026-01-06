Судно, известное ранее как Bella 1, преследует Береговая охрана США ещё с прошлого года

Издание CBS News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что армия США готовится к операции по перехвату нефтяного танкера Marinera, который ходит под флагом России. Судно, ранее известное как Bella 1 (Панама), преследует Береговая охрана США ещё с прошлого года, не решаясь принять решение о силовом захвате. Ожидалось, что танкер будет захвачен ещё в прошлом году, но впоследствии экипаж проинформировал американских военных о смене приписки, не заходя в порт Сочи.

По данным издания, американские власти предпочитают взять судно под свой контроль, чем топить его. Наиболее вероятным является сценарий с высадкой сил специальных операций и морской пехоты, которые объявят об официальном аресте танкера. Американские военные уже пытались подняться на борт судна без применения силы, полагаясь на выданный Министерством юстиции ордер, но экипаж игнорировал их требование об остановке.

Источники издания отметили, что операция по силовому перехвату Marinera может начаться уже на этой неделе. В то ж время они уточняют, что операцию также могут отменить, как и любые планы Министерства обороны США.

Стоит понимать, что все ранее задержанные США танкеры не имели приписки к российскому порту. В случае, если арест судна всё же произойдёт, оно станет третьим арестованным с момента начала американской операции в Карибском море.