Военные США уже получили первый прототип, хотя его выпуск был запланирован на 2030 год

В США продолжается разработка основного боевого танка M1E3 Abrams, который должен перенять возможности актуального M1A2 в конфигурации SEPv4 и улучшить их за счёт опыта современных боевых действий. Об этом сообщает издание Defense Industry Europe, ссылаясь на опубликованный в декабре доклад Исследовательской службы Конгресса США.

Американские военные рассчитывают значительно сократить сроки производства новых танков. Один из запланированных прототипов был передан в декабре 2025 года, ещё три будут переданы в течение этого года. При этом ещё недавно были планы построить первый прототип не раньше 2030 года. Такое ускорение производства позволит ввести в эксплуатацию новые M1E3 Abrams в течение 24 - 30 месяцев, то есть в 2028 году.

Ожидается, что новые танки будут в большей степени полагаться на управление с помощью программного обеспечения. Помимо этого, танк оснастят активными системами защиты, а его модульная архитектура расширит возможности для интеграции. Всё это в совокупности позволит сократить экипаж танка, а также предоставит военным возможность в ходе испытаний определить, какая именно модульная нагрузка им необходима.

Пока нет сроков, когда именно армия США полностью перейдёт на новые M1E3, но, очевидно, это произойдёт быстрее, чем планировалось изначально.