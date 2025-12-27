Речь идёт о «Тяньшань Шэнли» протяжённостью 22 км, который проходит через горную местность

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Китай) был открыт скоростной тоннель «Тяньшань Шэнли» (Tianshan Shengli), расположенный в центре автомагистрали Урумчи-Юли (G0711). Протяжённость тоннеля составляет 22 километра, а проход через него, по заявлению властей, позволяет сократить путь через горную местность с нескольких часов до 20 минут.

Отмечается, что это самый длинный скоростной автодорожный тоннель в мире. Строительство тоннеля заняло пять лет (с апреля 2020 года) и потребовало инновационных подходов. Дело в том, что тоннель проходит через Тянь-Шаньские горы на высоте около 3 тысяч метров. На этой высоте температура может достигать минус 42,2 градуса Цельсия. Помимо этого, тоннель находится в регионе с высокой сейсмической активностью и пересекает 16 разломных зон.

Строительство автомобильного тоннеля «Тяньшань Шэнли» обусловлено необходимостью упрощения транспортного сообщения с регионом Центральной Азии. Регион, где построили тоннель, граничит сразу с восемью странами, включая Казахстан (севернее) и Пакистан (южнее).