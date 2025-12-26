Израильские власти дают понять, что активно наблюдают за перевооружением Тегерана

Издание The Wall Street Journal, приводя заявления официальных лиц и данные своих источников, пишет, что Израиль предупреждает Иран о возможных ударах в будущем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что в Тель-Авиве следят за перевооружением Ирана и поддерживаемыми ими группировками, готовясь принять меры в случае необходимости.

В материале издания напоминают, что по итогам 12-дневного ирано-израильского конфликта Иран израсходовал существенную часть запаса ракет, поэтому страна восстанавливает ударные возможности. Это подтверждают спутниковые снимки, данные разведывательных служб и мнения военных экспертов. Слова Нетаньяху служат предупреждением Тегерану, что Израиль готов нанести превентивный удар, вернувшись к состоянию «12-дневной войны», когда стороны обменивались ракетными ударами.

Незадолго до этого издание Axios сообщало о том, что чиновники Израиля предупреждают США о перемещении Ираном своих ракет. Израильское военное командование видит в этом косвенную угрозу, поэтому координирует оборонительные действия с американскими партнёрами.

Всё вышеописанное, очевидно, не говорит о скорейшем возобновлении ирано-израильского конфликта, но подтверждает сохраняющуюся напряжённость между странами, которая в ближайшие годы может вылиться в очередную военную эскалацию.