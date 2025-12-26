Сайт Конференция
Nacvark
WSJ: Израиль предупреждает Иран о готовности нанести превентивный удар
Израильские власти дают понять, что активно наблюдают за перевооружением Тегерана

Издание The Wall Street Journal, приводя заявления официальных лиц и данные своих источников, пишет, что Израиль предупреждает Иран о возможных ударах в будущем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что в Тель-Авиве следят за перевооружением Ирана и поддерживаемыми ими группировками, готовясь принять меры в случае необходимости.

В материале издания напоминают, что по итогам 12-дневного ирано-израильского конфликта Иран израсходовал существенную часть запаса ракет, поэтому страна восстанавливает ударные возможности. Это подтверждают спутниковые снимки, данные разведывательных служб и мнения военных экспертов. Слова Нетаньяху служат предупреждением Тегерану, что Израиль готов нанести превентивный удар, вернувшись к состоянию «12-дневной войны», когда стороны обменивались ракетными ударами.

Незадолго до этого издание Axios сообщало о том, что чиновники Израиля предупреждают США о перемещении Ираном своих ракет. Израильское военное командование видит в этом косвенную угрозу, поэтому координирует оборонительные действия с американскими партнёрами.

Всё вышеописанное, очевидно, не говорит о скорейшем возобновлении ирано-израильского конфликта, но подтверждает сохраняющуюся напряжённость между странами, которая в ближайшие годы может вылиться в очередную военную эскалацию.

#израиль #иран
Источник: wsj.com
Сейчас обсуждают

Dentarg
12:15
Поток продаж идёт постоянно. С HDD и GPU тоже визг был от тех, кто 5+ лет ждал и хотел себе сделать подарок на НГ. Вопрос только на какой период затянется, месяцы или годы. В отличие от прошлых хайпов...
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
Dentarg
12:00
i-RAM прикольная штука, даже когда-то тут обозревал https://overclockers.ru/lab/show/40596/Apgrejd_nakopitelej_v_PK_HDD_SSD_RAID_chast_2_prakticheskoe_primenenie
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
Dentarg
11:56
Войны будущего будут проходить из-за биткойнов))
Путин сообщил о заинтересованности США заняться майнингом на ЗАЭС
Dentarg
11:55
А водород мы будем делать из угля или метана с выделением угарного или углекислого газа, либо электролизом, а электричество будем брать с угольных электростанций.
CGTN: В Китае запустили первую в мире сталелитейную линию на водороде мощностью миллион тонн
Kreatifchk
11:49
Вы бы хоть проверяли новости, прежде чем копировать их друг у друга. Ноутбучная память тоже очень сильно подорожала. Планка, которую, я два месяца назад покупал за 5 тысяч, сейчас стоит 23 тысячи в то...
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
Dentarg
11:48
В СПБ самая низкая плотность улично-дорожной сети - 2,15 км на квадратный километр. Из всех европейских городов-миллионников ниже только в Софии. В старых районах сеть дорог ещё со времён, когда преоб...
В Петербурге началась подготовка к строительству нулевого этапа мегапроекта ВСМ
Кот Василий
11:43
В следующем году ещё меньше будет работающих ф35
В прошлом году только половина истребителей F-35 ВВС США были готовы к полётам
Любое Имя
11:35
Думаю Димок Вайпер обрадовался таким новостям
Ещё не дебютировавший субфлагманский чипсет Dimensity 8500 протестирован в составе Honor Power 2
IgorKolmikov
11:03
На фото "дешманский" кабель...
Ким Чен Ын посетил строительство первой в КНДР атомной подводной лодки
IRanPast
10:42
Если бы на авито их побольше было, то и цена бы упала, и можно было бы парочку купить.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
