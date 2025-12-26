Сайт Конференция
В Индии завершили испытания нового ЗРК Akash-NG
Система предназначена для перехвата целей в пределах средней дальности

Организация оборонных исследований и разработок Индии объявила о завершении испытаний зенитно-ракетного комплекса нового поколения (ЗРК) Akash-NG, предназначенного для обеспечения противовоздушной обороны средней дальности. Об этом сообщает издание Defence Blog со ссылкой на Министерство обороны страны.

В ходе испытаний Akash-NG успешно перехватывала цели на различных высотах и дальностях, включая сценарии вблизи границы, на малой высоте, на большой дальности и большой высоте. Итоги испытаний подтверждают готовность ЗРК Akash-NG к принятию на вооружение армией Индии.

Akash-NG разрабатывался на основе ЗРК малой дальности Akash. В ходе модернизации системы удалось увеличить рабочую дальность ракеты с 25 - 30 до 70 - 80 километров, что соответствует средней дальности.

Такие характеристики позволяют новому ЗРК эффективно перехватывать крылатые ракеты, самолёты, вертолёты и беспилотники. Новый ЗРК, включая радиолокационный радар и систему управления и контроля, состоит полностью из индийских комплектующих. ЗРК Akash-NG будет включён в многоуровневую систему противовоздушной обороны Индии

#индия #зрк #akash #akash-ng
Источник: defence-blog.com
