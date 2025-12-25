Компания LIG Nex1 займётся разработкой новой ракеты класса «воздух – воздух» малой дальности

Компания LIG Nex1 (Южная Корея) получила контракт от Южнокорейского агентства оборонных разработок на разработку новой ракеты класса «воздух – воздух» малой дальности, которая получит наименование SRAAM-II. Новая ракета фактически станет аналогом американских AIM-9, которые поражают цели в среднем на расстоянии около 20 километров.

Разработка Сеулом собственной ракеты малой дальности для истребителей обусловлена необходимость оснащения ими новых истребителей KF-21 Boramae. Стоимость программы разработки SRAAM-II оценивается в 207 миллиардов южнокорейских вон (около 140 миллионов долларов), а плановый срок завершения работ – 2032 год. К этому времени LIG Nex1 должны создать основные компоненты ракеты, включая систему управления и инфракрасную головку самонаведения.

Вероятнее всего, южнокорейская компания также учтёт опыт использования ракет малой и средней дальности IRIS-T, которые интегрированы с KF-21 Boramae. Таким образом, LIG Nex1 имеет все шансы создать решение, объединяющее возможности американской AIM-9 и европейской IRIS-T, для эффективной противовоздушной обороны малой дальности. В случае, если Южной Корее удастся обеспечить низкую стоимость SRAAM-II, она также может стать эффективным средством противодействия беспилотникам.