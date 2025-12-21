Об этом сообщают местные СМИ, включая Merkur

Правительство Германии готовит законопроект, который предусматривает существенное расширение полномочий Федеральной разведывательной службы, выходящие за сбор разведывательных данных и контрразведывательную деятельность. Об этом сообщают немецкие СМИ, включая издание Merkur.

Предлагаемый немецким правительством законопроект предоставляет разведке полномочия на:

Проведение кибератак в отношении враждебных структур;

осуществление диверсионных операций за рубежом;

тайное проникновение в иностранное государство с с целью сбора или уничтожения критически важной информации

После внесения соответствующих изменений в законодательство такие действия могут быть предприняты. Объясняется это растущими проблемами с безопасностью в регионе.

При этом руководитель федеральной службы Бруно Каль подчёркивает, что речь не идёт о бесконтрольных действиях. По его словам, разведка не вторгаться в иностранные государства в стиле Джеймса Бонда, а все операции будут проходить в рамках законных процедур и под политическим контролем.

Стоит отметить, что за последние годы в Берлине неоднократно говорили о растущих случаях кибератак и диверсий на их территориях. Помимо этого, над военными объектами страны начали фиксироваться неустановленные беспилотники.