Nacvark
В Германии хотят разрешить разведке проводить диверсионные операции за рубежом
Об этом сообщают местные СМИ, включая Merkur

Правительство Германии готовит законопроект, который предусматривает существенное расширение полномочий Федеральной разведывательной службы, выходящие за сбор разведывательных данных и контрразведывательную деятельность. Об этом сообщают немецкие СМИ, включая издание Merkur.

Предлагаемый немецким правительством законопроект предоставляет разведке полномочия на:

  • Проведение кибератак в отношении враждебных структур;
  • осуществление диверсионных операций за рубежом;
  • тайное проникновение в иностранное государство с  с целью сбора или уничтожения критически важной информации

После внесения соответствующих изменений в законодательство такие действия могут быть предприняты. Объясняется это растущими проблемами с безопасностью в регионе.

При этом руководитель федеральной службы Бруно Каль подчёркивает, что речь не идёт о бесконтрольных действиях. По его словам, разведка не вторгаться в иностранные государства в стиле Джеймса Бонда, а все операции будут проходить в рамках законных процедур и под политическим контролем.

Стоит отметить, что за последние годы в Берлине неоднократно говорили о растущих случаях кибератак и диверсий на их территориях. Помимо этого, над военными объектами страны начали фиксироваться неустановленные беспилотники.

#германия #разведка #диверсия
Источник: merkur.de
