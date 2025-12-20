Предположительно – это «Орлан-10»

Министерство внутренних дел Турции сообщает, что, в соответствии с предварительными данными, в сельской местности района Измит потерпел крушение неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который обнаружили местные граждане. По факту инцидента началось расследование.

Турецкое ведомство подчёркивает, что это, предположительно, БПЛА «Орлан-10», использующийся в целях выполнения миссий, связанных с разведкой и наблюдением. О причинах падения дрона на турецких территориях информации нет.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда в Турции обнаруживают неизвестные БПЛА или морские дроны. В этом месяце уже сообщалось об обнаружении в прибрежном районе страны морского дрона, который потерял управление и был вынесен течением. Последний инцидент произошёл 15 декабря, когда турецкий истребитель F-16 обнаружил неизвестный БПЛА, приближающийся к воздушному пространству страны, после чего военные приняли решение о его перехвате. В Анкаре традиционно не раскрывают происхождение беспилотников, которые сбиваются или падают на турецких территориях, призывая черноморские страны воздерживаться от эскалации.