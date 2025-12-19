Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня

Правительство США одобрило продажу оружия Тайваню на общую сумму 11,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на тайваньское Министерство обороны. Отмечается, что это первая одобренная продажа оружия тайваньской армии со стороны действующей администрации президента США Дональда Трампа. Китайские власти в этом году неоднократно призывали Вашингтон отказаться от поставок оружия Тайбэю, но, судя по всему, американская политика не потерпела изменений.

Американское правительство утвердило продажу восьми позиций: реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, артиллерийские системы, противотанковые ракеты Javelin, барражирующие боеприпасы и другое военное оборудование. В заявлении тайваньского оборонного ведомства подчёркивают, что продолжающиеся поставки оружия США позволят поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Данное объявление произошло на фоне объявленного властями Тайваня увеличения расходов на оборону. В частности, Тайбэй согласовал дополнительный пакет финансирования в размере 40 миллиардов долларов для закупки американского оружия.