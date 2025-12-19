Сайт Конференция
Nacvark
США одобрили продажу оружия Тайваню на $11,1 млрд
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня

Правительство США одобрило продажу оружия Тайваню на общую сумму 11,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на тайваньское Министерство обороны. Отмечается, что это первая одобренная продажа оружия тайваньской армии со стороны действующей администрации президента США Дональда Трампа. Китайские власти в этом году неоднократно призывали Вашингтон отказаться от поставок оружия Тайбэю, но, судя по всему, американская политика не потерпела изменений.

Американское правительство утвердило продажу восьми позиций: реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, артиллерийские системы, противотанковые ракеты Javelin,  барражирующие боеприпасы и другое военное оборудование. В заявлении тайваньского оборонного ведомства подчёркивают, что продолжающиеся поставки оружия США позволят поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Данное объявление произошло на фоне объявленного властями Тайваня увеличения расходов на оборону. В частности, Тайбэй согласовал дополнительный пакет финансирования в размере 40 миллиардов долларов для закупки американского оружия.

#сша #тайвань
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

Anton Demenchuk
04:19
География размещения просто фантастическая. По мне, все более менее важные предприятия должны строиться в середине россии, а не у черта на рогах
Первая российская гигафабрика аккумуляторов была запущена «Росатомом» в Калининграде
Garthar
03:53
А зачем это все? Смартфоны и планшеты все это могут уже давно. Включил авиарежим и хоть зачитайся. При этом любой фон и все умеют
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
AndreySE-VL
02:27
Может лучше сеть спортивных центров сделать? ))
Wildberries планирует выйти на рынок онлайн-кинотеатров
DIP32
02:21
Кстати, был неплохой дешевый Ritmix. Одна книжка 6" этого производителя прожила лет 10. Аккумулятор только подсел. А так жива.
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
DIP32
02:16
Покупать украинские PocketBook так себе идея. Мало какую пакость сотворят хохлы. Да и спонсировать врагов России так себе. Беда всех книг на электронных чернилах - их хрупкость. Чуть что, экран на вы...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
TM1
00:31
Видео в плеере всегда будет дергаться на 11й. ИИ анализирует каждый кадр, а метаданные посылаются в облако - кто рядом с кем. Раньше на десятке так делало Photos - прокрутка фоток заметно тормозила да...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Я - Константин
23:50
Скорее причина только одна (я тут пас) - ЗАПОЙ "НА ГОД" Учитывая что до конца года осталось меньше двух недель. Видимо я угадал причину автора ;)
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
32Влад32
23:31
Да, раньще и деревья были выше, и трава зеленее.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
bretor
23:31
Основные требование к любому устройству для чтения: 1. черный фон + светлый текст 2. отсутствие ограничения максимального размера шрифта 3. максимально возможная диагональ Остальное обычно решаемо, хо...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
no_fate
23:14
Прямо какие то мучения у автора. Скажу по секрету, нормальные продукты все еще можно купить, только ценник у них тоже "нормальный". А так все верно - весь ширпотреб в магазинах, это суррогатное дерьмо...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter